В ХАМАС избрали нового главу политбюро вместо убитого Хании

Синвар — сооснователь военного крыла ХАМАС, возглавит политбюро группировки. Его считают одним из ответственных за планирование нападения на Израиль 7 октября

Яхья Синвар (Фото: Yousef Masoud / Global Look Press)

Главой политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС стал Яхья Синвар, лидер организации в секторе Газа и один из основателей военного крыла группировки, передает Al Jazeera.

Ранее эту должность занимал Исмаил Хания, который погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что главу политбюро группировки убили «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Ответственность за удар Иран и ХАМАС возложили на Израиль, израильская сторона свою причастность не подтверждала. The Jerusalem Post писала со ссылкой на источники, что ликвидация Хании была операцией израильских спецслужб.

Синвар считается одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года, пишет The Times of Israel. Пост главы политбюро он занял на фоне того, как Иран готовится к удару по Израилю в ответ на убийство Хании.

По данным Reuters, президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на убийство Хании и, в частности, воздержаться от нападений на израильских мирных жителей.