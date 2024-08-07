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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль счел назначение нового лидера ХАМАС поводом для его устранения

МИД Израиля: назначение новым лидером ХАМАС Синвара — повод для его устранения
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Яхья Синвар стал новым главой политбюро ХАМАС 6 августа вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании. Израиль пообещал «быстро устранить» его

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что назначение Яхьи Синвара главой политического крыла ХАМАС вместо Исмаила Хании является еще одной причиной устранить его.

«Назначение архитеррориста Яхьи Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании — еще один веский повод для того, чтобы быстро устранить его и стереть эту мерзкую организацию с лица земли», — написал он в соцсети X.

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Политика
Фото:x99 / Global Look Press

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что единственное место для преемника Хании — рядом с глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейфом, который был убит в результате авиаудара в секторе Газа 13 июля, и другими террористами, напавшими на Израиль в октябре прошлого года. «Это единственное место, которое мы готовим и планируем для него», — заявил Хагари Al Arabiya, его слова цитирует The Times of Israel.

Палестинская группировка ХАМАС 6 августа объявила имя нового политического лидера после гибели Хании — его преемником стал Синвар. Ранее он возглавлял группировку в секторе Газа. Его считают одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Хания был убит 31 июля в Тегеране, куда он прилетел на инаугурацию нового президента Ирана. Израиль не брал на себя ответственность за его смерть.

Иран и ливанская группировка «Хезболла» пригрозили жестким ответом Израилю на убийства в Бейруте командира «Хезболлы» Фуада Шукра, а также Хании. Йеменские хуситы также сообщили о планах нанести удары по Израилю совместно с Ираном.

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Елена Чернышова
ХАМАС Яхья Синвар Израиль
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