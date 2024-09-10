В МИД рассказали о попытках освободить россиян из плена ХАМАС

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Москва пытается добиться освобождения оказавшегося в заложниках ХАМАС россиянина Александра Труфанова, заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

По его словам, аналогичные переговоры также ведутся по жителю Донбасса, который находится в плену у группировки.

«У меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова и некоторых еще других людей, за которых мы просили, требовали освобождения. И нашего гражданина, который выходец из Донбасса», — сказал Богданов.

Он отметил, что министерство активно старается освободить заложников, что осложняется операцией Израиля в Газе.

После нападения 7 октября 2023 года Израиль объявил о проведении операции «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой является уничтожение ХАМАС и освобождение захваченных группировкой заложников.

В начале сентября 2024 года ЦАХАЛ обнаружила тела шести пленников в районе населенного пункта Рафах. Среди них был Александр Лобанов, который в день нападения ХАМАС на Израиль работал на музыкальном фестивале. Тела извлекли из подземного туннеля и доставили в Израиль. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху позвонил семье Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти.