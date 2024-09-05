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Палестино-израильский конфликт ,  
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Экс-главком НАТО рассказал, какое будущее войны показал ХАМАС

Экс-главком НАТО Ставридис рассказал, какое будущее войны показал ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС удалось создать новое поле боя, отличное от традиционного, за счет использования подземных туннелей и передовых технологий, позволяющих улучшить тактику, отметил Ставридис
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Тактика движения ХАМАС, использующего в конфликте с Израилем обширную сеть подземных туннелей, вкупе с передовыми технологиями, которые могут улучшить эффективность боевиков, бросает новый вызов военным в стратегическом планировании. Такое мнение в колонке для Bloomberg высказал бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Он отметил, что подземные комплексы использовались еще в древние времена, но сейчас создаются «более сложные версии». Так, согласно опубликованным Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) документам, ХАМАС старался максимизировать возможности «туннельной войны»: обучал военных сражаться под землей с использованием приборов ночного видения, секундомеров, GPS-трекеров и сложной маскировки, а также устанавливал взрывостойкие двери. «Войскам ХАМАС удалось создать совершенно иное поле боя, нежели традиционная борьба на поверхности», — отметил Ставридис.

По его словам, террористы и «государства-изгои» могут пойти тем же путем. В частности, экс-главком НАТО предполагает, что «самая сложная на сегодня система туннелей, предназначенных для войны», находится в Северной Корее.

ЦАХАЛ обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в 400 м от границы с Газой
Политика
Фото:idfofficial / Telegram

ЦАХАЛ неоднократно отчитывалась об обнаружении в секторе Газа, где армия ведет войну с ХАМАС, подземных туннелей этой группировки. Движение использует сложную сеть туннелей для незаметного перемещения боевиков и захваченных ими израильских заложников. Часть туннелей оснащена канализацией, линиями электропередачи и средствами связи, а входы в них нередко располагаются в гражданских объектах — больницах и школах.

Только к 3 декабря 2023 года израильские военные обнаружили свыше 800 шахт, ведущих к подземным туннелям движения, около 500 из них было разрушено.

В середине того же месяца ЦАХАЛ сообщила об обнаружении «жемчужины в короне» подземной инфраструктуры ХАМАС в Газе — 4-километрового туннеля. Он проходил «на невиданной глубине до 50 м», по нему могли проезжать машины, а его отделке «могли позавидовать даже туннели метро во многих странах мира», заявили в израильском правительстве.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ХАМАС Израиль палестино-израильский конфликт НАТО война Джеймс Ставридис
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