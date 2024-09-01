В Газе погиб захваченный ХАМАС в заложники россиянин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе населенного пункта Рафах, в списке значится россиянин Александр Лобанов.

Накануне, 31 августа, тела заложников обнаружили в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа, их извлекли и доставили в Израиль.

Полный список опознанных выглядит так:

Александр Лобанов;

Кармель Гат;

Эдена Йерушалми;

Херш Гольдберг-Полин;

Альмога Саруси;

Ори Данино.

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