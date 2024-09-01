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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Газе погиб захваченный ХАМАС в заложники россиянин

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе населенного пункта Рафах, в списке значится россиянин Александр Лобанов.

Накануне, 31 августа, тела заложников обнаружили в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа, их извлекли и доставили в Израиль. 

Полный список опознанных выглядит так:

  • Александр Лобанов;
  • Кармель Гат;
  • Эдена Йерушалми;
  • Херш Гольдберг-Полин;
  • Альмога Саруси;
  • Ори Данино.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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