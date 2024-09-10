Крупнейшая атака беспилотников на Подмосковье. Главное

Впервые с начала атак беспилотников по Московскому региону в мае 2023 года погиб человек — 46-летняя женщина скончалась после удара БПЛА по дому в Раменском. Пострадали еще восемь человек. Основные события — в обзоре РБК

Фото: Министерство обороны России

Одна из самых массовых атак

Атака украинских беспилотников в ночь на 10 сентября стала одной из самых массированных с начала военной операции. Минобороны сообщило о перехвате 144 беспилотников. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября — тогда военное ведомство отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.

В этот раз под ударом оказались девять регионов: в Брянской области сбили 72 дрона, в Подмосковье — 20, еще 14 сбили над Курской областью, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской областью.

По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в области было сбито 14 дронов в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Обломки сбитого ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта Жуковский, жертв и пострадавших при падении не было, аэропорт был в это время закрыт на прием и вылет рейсов. Временные ограничения на полеты были введены также в аэропортах Внуково и Домодедово.

Первая атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 3 мая 2023 года, тогда сообщалось о попытке двух беспилотников нанести удар по Кремлю.

Что известно о пострадавших в Раменском

Самые серьезные последствия ударов — в подмосковном Раменском, где они пришлись на два многоквартирных дома — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. В доме в Спортивном проезде погибла 46-летняя женщина — она стала первой погибшей в Московском регионе от атак беспилотников, еще несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Воробьев.

Один из пострадавших, 25-летний мужчина по имени Николай, «поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести». По словам губернатора, «его зацепило взрывной волной на улице». Позже он был отправлен вертолетом в Москву в НИИ им. Склифосовского. Второй мужчина «попал практически в эпицентр удара, он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга», рассказал губернатор. Еще двое обратились в раменскую больницу амбулаторно, их отпустили домой.

В больницу в Жуковском отправили четырех пострадавших: трое (двое мужчин и одна женщина) отравились продуктами горения, а у 52-летней женщины перелом стопы.

Что рассказали очевидцы

Очевидцы рассказали РБК, что атака в районе Раменского произошла около четырех утра, в небе стоял гул, «как от самолетов».

«Живу рядом [со Спортивным проездом в Раменском]. Проснулась в четыре утра от того, что затряслась кровать. Как оказалось, от удара беспилотника по жилому дому. Потом услышала звук и самих летящих беспилотников. И последующий удар по другому дому. Яркая вспышка и взрыв. <...> Отошла от окон и сидела в коридоре. Беспилотники пролетели над моим домом. А вот сирены не слышала. Гул в небе, как от самолетов», — рассказала РБК очевидица Наталья.

Очевидица Александра, живущая в нескольких километрах от станции Фабричной в Раменском, также рассказала, что в 3:46 (мск) проснулась от звука взрыва и ударной волны. «Собрала животных и вышли на улицу: считаю, что это безопаснее, чем в дачном доме находиться. В 4:11 буквально над нашим участком пролетел беспилотник. Около 4:30 появились первые сообщения о попадании в жилой дом в Спортивном проезде в Раменском. Следом полетели еще беспилотники. Слышно их отчетливо, летят низко, буквально над деревьями», — уточнила женщина.

Какие разрушения получили дома

Жители зданий, на которые пришлись удары БПЛА, и соседних были эвакуированы. Наибольшие разрушения в доме в Спортивном проезде, в основном пострадали этажи с девятого по 13-й. В доме на Высоковольтной улице повреждены пять балконов.

Заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко сообщил журналистам, что жители с первого по шестой этаж пострадавшего дома в Спортивном проезде смогут во вторник попасть в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи и оценить обстановку. По его словам, квартиры на этих этажах «менее пострадали».

На этажах выше шестого во вторник работали сотрудники Следственного комитета. Проход в квартиры станет возможным по окончании их работы.

Заселение в квартиры на 9–13-м этажах пострадавшего дома в Спортивном проезде будет невозможно в течение двух-трех месяцев, заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов. «У нас абсолютно точно будут подлежать отселению 9-й, 10-й, 11-й, 12-й и 13-й этажи», — сказал он. Ремонтные работы в доме будут проводиться в быстром темпе, без соблюдения режима тишины, сообщил он.

Все расходы будут компенсированы со стороны региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», — написал он в своем телеграм-канале.

По состоянию на середину дня 10 сентября около 200 жильцов двух домов находились в пунктах временного размещения (ПВР), сообщил врио главы Раменского округа Эдуард Малышев на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с членами правительства и главами округов, запись которого разместил канал «360».

ПВР были организованы в ДК им. Воровского и в Доме учителя. Жильцы пострадавших квартир, которые сегодня не смогут вернуться в свои жилые помещения, разместятся на спортивной базе «Сатурн», до которой власти организуют транспорт, сказал Малышев.

Как власти отреагировали на удары

Ночные атаки беспилотников по городам Подмосковья не были вызваны военной необходимостью, Россия должна продолжать военную операцию на Украине, чтобы обезопасить себя от таких проявлений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги», — сказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА.

По рекомендации силовых структур Раменского и в целях безопасности болельщиков матч девятого тура Первой лиги в Раменском между «СКА-Хабаровск» и «Чайкой» (Песчанокопское) вечером 10 сентября прошел без зрителей.

Что делать в случае атаки беспилотников

Эксперт по безопасности Михаил Макеев ранее рассказал РБК, что в случае атаки беспилотника нужно найти безопасное укрытие — капитальное строение или подвал. «В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата рядом с вами в первую очередь необходимо подумать о собственной безопасности <...> Нужно быстро произвести анализ места, где вы находитесь, найти безопасное укрытие — какое-то капитальное строение, подвал», — посоветовал эксперт.

Если дрон залетел в квартиру или на дачный участок, ни в коем случае нельзя его трогать, говорит Макеев. Жилое пространство нужно прежде всего ограничить от людей, в первую очередь от детей, затем нужно выйти из квартиры и позвонить по номеру 112.