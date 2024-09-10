Над девятью регионами России сбили 144 беспилотника

В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов, включая Московскую, Брянскую и Курскую области. Всего было сбито 144 беспилотника. Атака стала одной из самых массированных за все время

Фото: Минобороны России

За ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Министерство обороны.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72. Еще 20 дронов уничтожили над Подмосковьем, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской областями.

Об уничтожении беспилотников ранее отчитывались власти Калужской и Московской области. В последней были сбиты 14 дронов в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщал губернатор Андрей Воробьев.

В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Кроме этого, в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11–12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

Сегодняшняя атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября — тогда Минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.