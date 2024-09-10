Над девятью регионами России сбили 144 беспилотника
За ночь на 10 сентября силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Министерство обороны.
Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72. Еще 20 дронов уничтожили над Подмосковьем, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской областями.
Об уничтожении беспилотников ранее отчитывались власти Калужской и Московской области. В последней были сбиты 14 дронов в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Кроме этого, в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11–12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.
Сегодняшняя атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября — тогда Минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине
В Китае выявили ортонайровирус
Режим ЧС вводится в Новосибирской области
La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине
В России появится обязательная примирительная процедура при разводе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель
Результаты губернаторских выборов. Инфографика