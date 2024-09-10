Матч Первой лиги в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки БПЛА
Матч девятого тура Первой лиги в Раменском между «СКА-Хабаровском» и «Чайкой» (Песчанокопское) пройдет без зрителей в связи с атакой беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровского клуба.
«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка», — говорится в сообщении.
Игра, как и планировалось, состоится 10 сентября на стадионе «Сатурн» в Раменском и начнется в 16:00 мск.
«СКА-Хабаровск» из-за проблем со стадионом проводит домашние матчи за пределами Хабаровска.
«СКА-Хабаровск» занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги, набрав восемь очков, «Чайка» расположилась на седьмой строчке с 13 очками.
В ночь на 10 сентября произошла массированная атака БПЛА на Московскую область, в Раменском пострадали два жилых дома, одна женщина погибла.
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