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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Матч Первой лиги в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки БПЛА

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Встреча между «СКА-Хабаровском» и «Чайкой» начнется в 16:00 мск 10 сентября
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Матч девятого тура Первой лиги в Раменском между «СКА-Хабаровском» и «Чайкой» (Песчанокопское) пройдет без зрителей в связи с атакой беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровского клуба.

«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка», — говорится в сообщении.

Игра, как и планировалось, состоится 10 сентября на стадионе «Сатурн» в Раменском и начнется в 16:00 мск.

Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

«СКА-Хабаровск» из-за проблем со стадионом проводит домашние матчи за пределами Хабаровска.

«СКА-Хабаровск» занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги, набрав восемь очков, «Чайка» расположилась на седьмой строчке с 13 очками.

В ночь на 10 сентября произошла массированная атака БПЛА на Московскую область, в Раменском пострадали два жилых дома, одна женщина погибла.

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