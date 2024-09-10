Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском
В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов, включая Московскую область, над которой было сбито 20 беспилотников. Очевидны рассказали РБК, что атака в районе Раменского произошла около четырех утра, в небе стоял гул, «как от самолетов».
«Живу рядом [со Спортивным проездом в Раменском]. Проснулась в четыре утра от того, что затряслась кровать. Как оказалось от удара беспилотника по жилому дому. Потом услышала звук и самих летящих беспилотников. И последующий удар по другому дому. Яркая вспышка и взрыв. <...> Отошла от окон и сидела в коридоре. Беспилотники пролетели над моим домом. А вот сирены не слышала. Гул в небе, как от самолетов», — рассказала РБК очевидица Наталья.
Очевидица Александра, живущая в нескольких километрах от улицы Фабричной в Раменском, также рассказала, что в 3:46 (мск) проснулась от звука взрыва и ударной волны. «Собрала животных и вышли на улицу: считаю, что это безопаснее, чем в дачном доме находиться. В 4:11 буквально над нашим участком пролетел беспилотник. Около 4:30 появились первые сообщения о попадании в жилой дом на Спортивном проезде в Раменском. Следом полетели еще беспилотники. Слышно их отчетливо, летят низко, буквально над деревьями», — уточнила женщина.
В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов. Всего было сбито 144 беспилотника, в том числе 20 в Подмосковье. Атака стала одной из самых масштабных за все время.
Как уточнял губернатор региона Андрей Воробьев, в Подмосковье ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате атаки в Раменском пострадали два жилых дома — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице, погибла 46-летняя женщина, еще три человека ранены. Жители пяти соседних домов были эвакуированы.
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