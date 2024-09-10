Воробьев пообещал эвакуированным в Раменском жилье и спасти котов

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Людей, эвакуированных из двух домов в Раменском — на Высоковольтной улице и в Спортивном проезде, разместили в пункте временного размещения. К ним приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По размещению — все будет предоставлено. На время восстановления. Это мы оплатим либо съемную квартиру или гостиницу или тот вариант, который предложите вы», — рассказал губернатор. По его словам, есть «небольшое количество квартир», куда в ближайшее время «нельзя будет войти». В сообщении он указал, что расходы на восстановление зданий на себя возьмут региональные власти и фонд капитального ремонта Подмосковья.

Во время встречи одна из жительниц домов рассказала, что у нее остались в квартире коты. «Можно чуть-чуть подождать, как только будет безопасно, сейчас ключевое — безопасность. Не переживайте. Возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем», — ответил ей Воробьев.

Ночью 10 сентября во время атаки в Раменском из-за ударов беспилотников пострадали два дома — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Во время атаки погибла 46-летняя женщина, еще три человека ранены. Из пяти домов эвакуировали жителей.