 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Воробьев пообещал эвакуированным в Раменском жилье и спасти котов

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Воробьев пообещал эвакуированным в Раменском жилье и спасти котов
Video

Людей, эвакуированных из двух домов в Раменском — на Высоковольтной улице и в Спортивном проезде, разместили в пункте временного размещения. К ним приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По размещению — все будет предоставлено. На время восстановления. Это мы оплатим либо съемную квартиру или гостиницу или тот вариант, который предложите вы», — рассказал губернатор. По его словам, есть «небольшое количество квартир», куда в ближайшее время «нельзя будет войти». В сообщении он указал, что расходы на восстановление зданий на себя возьмут региональные власти и фонд капитального ремонта Подмосковья.

Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Во время встречи одна из жительниц домов рассказала, что у нее остались в квартире коты. «Можно чуть-чуть подождать, как только будет безопасно, сейчас ключевое — безопасность. Не переживайте. Возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем», — ответил ей Воробьев.

Ночью 10 сентября во время атаки в Раменском из-за ударов беспилотников пострадали два дома — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Во время атаки погибла 46-летняя женщина, еще три человека ранены. Из пяти домов эвакуировали жителей.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Теги
Московская область дома дроны беспилотники
Материалы по теме
Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском
Политика
Губернатор пообещал пострадавшим в Раменском бесплатный ремонт квартир
Политика
Как выглядят многоэтажки в Раменском после атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 99,91 (+0,19) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 90,39 (+0,56) Инвестиции, 10:49
Житель Раменского снял из окна квартиры последствия удара беспилотникаПолитика, 12:18
ФБР оценило ущерб от криптомошенников в $5,6 млрд. Кто пострадал большеКрипто, 12:11
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 12:10
Шойгу поговоркой о маме и ушах оценил политику Европы по Nord StreamПолитика, 12:01
Более миллиона зрителей: в Петербурге состоялся Мой Бизнес ForumРБК Компании, 12:00
Матч Первой лиги в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки БПЛАСпорт, 11:59
Турецкая Aydınlık сообщила о переговорах Украины с террористами в СирииПолитика, 11:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Подмосковья рассказал о состоянии пострадавших после атаки дроновПолитика, 11:57
Путин сменил посла России в МолдавииПолитика, 11:56
Panasonic решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игрСпорт, 11:53
Мосбиржа анонсировала запуск премиальных опционов на газ, нефть и золотоИнвестиции, 11:37
Украинские военные рассказали WSJ, что против приостановки конфликтаПолитика, 11:34
Бизнес ищет независимых HR-директоров. Как ими стать и заработать большеPro, 11:32
Российская премьер-лига назвала лучший гол июля и августаСпорт, 11:31