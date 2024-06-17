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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о жесткой реакции на тренинг на русском языке в Одессе

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Военная операция на Украине

Реакция на скандал с русским языком на тренинге в Одессе будет жесткой, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает издание «Страна» в телеграм-канале.

Ранее участница бизнес-тренинга в Одессе потребовала от спикера перейти с русского на украинский язык. По данным издания, лектор отказался, потребовавшую провести занятие на украинском девушку вывели из зала.

«Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины», — написал Креминь.

По мнению омбудсмена, организаторы мероприятия нарушили несколько статей языкового законодательства и Уголовного кодекса Украины. Кремень пообещал подать жалобу в правоохранительные органы.

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Верховная рада в апреле 2019 года приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон определил тех, кто обязан владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, в нем говорится, что все поставщики услуг обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям только на государственном языке.

В феврале 2023 года Кремень призывал к запрету использования русского языка во всех университетах Украины. По его словам, в каждом высшем учебном заведении страны должны быть созданы условия «для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан».

Теги
Украина Военная операция на Украине украинский язык Одесса русский язык

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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