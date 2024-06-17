На Украине заявили о жесткой реакции на тренинг на русском языке в Одессе

Реакция на скандал с русским языком на тренинге в Одессе будет жесткой, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает издание «Страна» в телеграм-канале.

Ранее участница бизнес-тренинга в Одессе потребовала от спикера перейти с русского на украинский язык. По данным издания, лектор отказался, потребовавшую провести занятие на украинском девушку вывели из зала.

«Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины», — написал Креминь.

По мнению омбудсмена, организаторы мероприятия нарушили несколько статей языкового законодательства и Уголовного кодекса Украины. Кремень пообещал подать жалобу в правоохранительные органы.



Верховная рада в апреле 2019 года приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон определил тех, кто обязан владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, в нем говорится, что все поставщики услуг обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям только на государственном языке.

В феврале 2023 года Кремень призывал к запрету использования русского языка во всех университетах Украины. По его словам, в каждом высшем учебном заведении страны должны быть созданы условия «для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан».