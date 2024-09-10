 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские военные рассказали WSJ, что против приостановки конфликта

WSJ: украинские военные рассказали, что против приостановки конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

Несмотря на то, что опросы общественного мнения на Украине показывают рост поддержки мирных переговоров, украинские солдаты и ветераны, с которыми поговорила газета The Wall Street Journal (WSJ), выступают против таких предложений. WSJ указывает, что многие из тех, с кем они общались, участвуют в военных действиях с 2014 года.

«Многие были убеждены, что [президент России Владимир] Путин воспользуется перерывом в боевых действиях только для перевооружения российской армии», — приводит WSJ их позицию. Газета не раскрыла, с каким количеством военных поговорило, но привела мнения двух человек.

Один из них, 42-летний Иван Панченко заявил, что выступит против любого плана, который предусматривает, что Украина будет отдавать какую-либо территорию. Другой военный, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (сформирована из бойцов признанного террористическим и запрещенного в России полка «Азов»), полковник Андрей Билецкий заявил изданию, что видит «огромную опасность в хаотичном прекращении войны».

«В западном обществе, и, конечно, в украинском обществе, есть усталость от войны. Это не самый оптимистичный момент для Украины, но никакой военной катастрофы не произошло», — заявил Билецкий.

Вместе с тем, как пишет WSJ, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка мирных переговоров с Москвой постепенно растет с тех пор, как контрнаступление Украины в прошлом году провалилось. В то же время один из недавних опросов показал, что только 18% ветеранов и действующих военнослужащих считают, что Украина должна стремиться завершению конфликта путем переговоров, отмечает газета. Еще 15% военных заявили, что присоединились бы к вооруженным протестам, если бы Киев пошел на уступки.

Директор Центра международных исследований в Одессе Владимир Дубовик пояснил WSJ, что в том, что простые украинские граждане становятся более открытыми к переговорам с Россией, уже является большой переменой. Однако, по его мнению, любое потенциальное прекращение огня несет в себе значительный политический риск для президента Владимира Зеленского, впрочем, так же как и продолжение боевых действий.

Газета отмечает, что сегодня украинским бригадам «отчаянно не хватает людей и вооружения», а продолжение поддержки со стороны США может зависеть от результатов выборов в ноябре. Вместе с тем, как рассказали WSJ опрошенные командиры ВСУ, многие из тех, кого сегодня призывают в украинскую армию, «менее здоровы и менее мотивированы, чем те, кто добровольно пошел на войну в начале».

Материал дополняется

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 99,91 (+0,19) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 90,39 (+0,56) Инвестиции, 10:49
Житель Раменского снял из окна квартиры последствия удара беспилотникаПолитика, 12:18
ФБР оценило ущерб от криптомошенников в $5,6 млрд. Кто пострадал большеКрипто, 12:11
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 12:10
Шойгу поговоркой о маме и ушах оценил политику Европы по Nord StreamПолитика, 12:01
Более миллиона зрителей: в Петербурге состоялся Мой Бизнес ForumРБК Компании, 12:00
Матч Первой лиги в Раменском пройдет без зрителей из-за атаки БПЛАСпорт, 11:59
Турецкая Aydınlık сообщила о переговорах Украины с террористами в СирииПолитика, 11:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Подмосковья рассказал о состоянии пострадавших после атаки дроновПолитика, 11:57
Путин сменил посла России в МолдавииПолитика, 11:56
Panasonic решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игрСпорт, 11:53
Мосбиржа анонсировала запуск премиальных опционов на газ, нефть и золотоИнвестиции, 11:37
Украинские военные рассказали WSJ, что против приостановки конфликтаПолитика, 11:34
Бизнес ищет независимых HR-директоров. Как ими стать и заработать большеPro, 11:32
Российская премьер-лига назвала лучший гол июля и августаСпорт, 11:31