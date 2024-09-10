Украинские военные рассказали WSJ, что против приостановки конфликта

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Несмотря на то, что опросы общественного мнения на Украине показывают рост поддержки мирных переговоров, украинские солдаты и ветераны, с которыми поговорила газета The Wall Street Journal (WSJ), выступают против таких предложений. WSJ указывает, что многие из тех, с кем они общались, участвуют в военных действиях с 2014 года.

«Многие были убеждены, что [президент России Владимир] Путин воспользуется перерывом в боевых действиях только для перевооружения российской армии», — приводит WSJ их позицию. Газета не раскрыла, с каким количеством военных поговорило, но привела мнения двух человек.

Один из них, 42-летний Иван Панченко заявил, что выступит против любого плана, который предусматривает, что Украина будет отдавать какую-либо территорию. Другой военный, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (сформирована из бойцов признанного террористическим и запрещенного в России полка «Азов»), полковник Андрей Билецкий заявил изданию, что видит «огромную опасность в хаотичном прекращении войны».

«В западном обществе, и, конечно, в украинском обществе, есть усталость от войны. Это не самый оптимистичный момент для Украины, но никакой военной катастрофы не произошло», — заявил Билецкий.

Вместе с тем, как пишет WSJ, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка мирных переговоров с Москвой постепенно растет с тех пор, как контрнаступление Украины в прошлом году провалилось. В то же время один из недавних опросов показал, что только 18% ветеранов и действующих военнослужащих считают, что Украина должна стремиться завершению конфликта путем переговоров, отмечает газета. Еще 15% военных заявили, что присоединились бы к вооруженным протестам, если бы Киев пошел на уступки.

Директор Центра международных исследований в Одессе Владимир Дубовик пояснил WSJ, что в том, что простые украинские граждане становятся более открытыми к переговорам с Россией, уже является большой переменой. Однако, по его мнению, любое потенциальное прекращение огня несет в себе значительный политический риск для президента Владимира Зеленского, впрочем, так же как и продолжение боевых действий.

Газета отмечает, что сегодня украинским бригадам «отчаянно не хватает людей и вооружения», а продолжение поддержки со стороны США может зависеть от результатов выборов в ноябре. Вместе с тем, как рассказали WSJ опрошенные командиры ВСУ, многие из тех, кого сегодня призывают в украинскую армию, «менее здоровы и менее мотивированы, чем те, кто добровольно пошел на войну в начале».

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