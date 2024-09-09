Нуланд рассказала, почему Украина отказалась от стамбульских соглашений

Киев на последнем этапе переговоров в Стамбуле обратился к США, и те сочли невыгодным пункт об ограничении военного потенциала, рассказала Нуланд. В итоге соглашения не были подписаны, стороны обвиняли друга в провале переговоров

Виктория Нуланд (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Украина решила не заключать так называемые стамбульские соглашения с Россией из-за неуверенности, что эти договоренности будут выгодны для страны. Об этом в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иноагентом) рассказала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, добавив, что перед этим Киев просил у Вашингтона совета.

По ее словам, изначально США не были хорошо осведомлены о деталях сделки, а члены украинской делегации тогда говорили, что это «очень реальный компромисс» и «хотели праздновать его с шампанским». Тем не менее после проведенных консультаций американцы сочли невыгодным для Киева одно из условий России: ограничение военного потенциала Украины без наложения схожих ограничений на Россию.

«Украина, по сути, была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», — пояснила Нуланд.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.

Согласно этому документу, который публиковала Welt, Украина обязывалась:

соблюдать «постоянный нейтралитет», то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО;

отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;

воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;

законодательно запретить понятия «фашизм», «нацизм» и «агрессивный национализм»;

части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности.

Кроме этого, согласно «Приложению 1», Москва потребовала от Киева сократить свою армию до 85 тыс. человек, тогда как Украина настаивала на числе 250 тыс. Также стороны расходились по поводу количества военной техники, которая должна была остаться на вооружении ВСУ.

Договор так и не был заключен, а стороны вскоре приостановили любые мирные переговоры. Как рассказывал в ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету Бориса Джонсона. Президент Владимир Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил он в интервью Такеру Карлсону. Джонсон подчеркивал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Канцлер Германии Олаф Шольц также называл заявления о достижении Москвой и Киевом мирного соглашения «ерундой» и говорил, что переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче в Киевской области.

В начале апреля 2022 года, после отхода оттуда российских войск, западные СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.

В июне Путин предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. После начала курской операции ВСУ он заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».