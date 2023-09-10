Telex узнал, что Венгрия откажется от ядерного топлива из России

Венгрия станет использовать французское ядерное топливо вместо российского, заявил Орбан, пишет Telex. Прежде Будапешт был главным препятствием для санкций ЕС против «Росатома»

Фото: rosatom.ru

Венгрия достигнет энергетической самодостаточности путем отказа от российского ядерного топлива в пользу французского и других шагов. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан за закрытыми дверьми на правительственной встрече в Кётче, пишет газета Telex со ссылкой на источники.

Орбан сообщил о будущем отказе от российского ядерного топлива, объявив о своем плане развития страны из 15 пунктов. С его помощью власти намерены добиться, чтобы Венгрия стала «большой, сильной и богатой», а мир ее уважал.

Франция импортирует 100% урана, используемого для производства ядерного топлива. Париж закупает сырье из Казахстана, Австралии, Нигера, Узбекистана, Намибии, Канады, Киргизии и других стран. Франция «контролирует свои поставки» урана, поскольку ресурс «не сосредоточен в одном регионе мира» и не «подвержен геополитическим рискам», заверял глава госкомпании Orano (лидер французской атомной отрасли) Филипп Кнош. Единственная действующая АЭС в Венгрии — «Пакш», ее построили по советскому проекту и ввели в эксплуатацию в 1982 году. На ней четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. На станцию приходится около половины всей потребляемой в республике электроэнергии. Номинальная мощность четырехблочной электростанции составляет 2000 МВт (мегаватт). Ее срок эксплуатации закончится в 2057-м. Правительства России и Венгрии заключили в 2014-м соглашение, согласно которому будут построены два новых энергоблока общей мощностью 2400 МВт. Еврокомиссия позволила продолжить строительство вместе с «Росатомом».

Санкции против атомной энергетики России ввела Украина, но западные страны не присоединились к ним. Более того, после февраля 2022-го экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий даже вырос. К сентябрю 2023-го Москва продолжила продавать атомное топливо на многие АЭС в США, Европе и Азии. Полный цикл производства топлива расположен в России.

В Европе расположены 16 реакторов ВВЭР-440, аналогичных находящимся на «Пакш», на них используется только российское топливо. Венгрия активнее всех стран ЕС сопротивлялась введению ограничений против ядерной отрасли России. Венгрия не примет и не поддержит какие-либо санкции в этой сфере, поскольку это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения, подчеркивали в МИДе республики.

Власти Украины самостоятельно ввели санкции против атомной отрасли России, а в сентябре получили первую партию ядерного топлива от американской компании Westinghouse. «Величие этого дня — конец российской монополии в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике», — объявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.