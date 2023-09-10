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Telex узнал, что Венгрия откажется от ядерного топлива из России

Telex: Орбан откажется от ядерного топлива из России в пользу Франции
Венгрия станет использовать французское ядерное топливо вместо российского, заявил Орбан, пишет Telex. Прежде Будапешт был главным препятствием для санкций ЕС против «Росатома»
Фото: rosatom.ru
Фото: rosatom.ru

Венгрия достигнет энергетической самодостаточности путем отказа от российского ядерного топлива в пользу французского и других шагов. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан за закрытыми дверьми на правительственной встрече в Кётче, пишет газета Telex со ссылкой на источники.

Орбан сообщил о будущем отказе от российского ядерного топлива, объявив о своем плане развития страны из 15 пунктов. С его помощью власти намерены добиться, чтобы Венгрия стала «большой, сильной и богатой», а мир ее уважал.

Франция импортирует 100% урана, используемого для производства ядерного топлива. Париж закупает сырье из Казахстана, Австралии, Нигера, Узбекистана, Намибии, Канады, Киргизии и других стран. Франция «контролирует свои поставки» урана, поскольку ресурс «не сосредоточен в одном регионе мира» и не «подвержен геополитическим рискам», заверял глава госкомпании Orano (лидер французской атомной отрасли) Филипп Кнош.

Единственная действующая АЭС в Венгрии — «Пакш», ее построили по советскому проекту и ввели в эксплуатацию в 1982 году. На ней четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. На станцию приходится около половины всей потребляемой в республике электроэнергии.

Номинальная мощность четырехблочной электростанции составляет 2000 МВт (мегаватт). Ее срок эксплуатации закончится в 2057-м. Правительства России и Венгрии заключили в 2014-м соглашение, согласно которому будут построены два новых энергоблока общей мощностью 2400 МВт. Еврокомиссия позволила продолжить строительство вместе с «Росатомом».

Санкции против атомной энергетики России ввела Украина, но западные страны не присоединились к ним. Более того, после февраля 2022-го экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий даже вырос. К сентябрю 2023-го Москва продолжила продавать атомное топливо на многие АЭС в США, Европе и Азии. Полный цикл производства топлива расположен в России.

В Европе расположены 16 реакторов ВВЭР-440, аналогичных находящимся на «Пакш», на них используется только российское топливо. Венгрия активнее всех стран ЕС сопротивлялась введению ограничений против ядерной отрасли России. Венгрия не примет и не поддержит какие-либо санкции в этой сфере, поскольку это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения, подчеркивали в МИДе республики.

Власти Украины самостоятельно ввели санкции против атомной отрасли России, а в сентябре получили первую партию ядерного топлива от американской компании Westinghouse. «Величие этого дня — конец российской монополии в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике», — объявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

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