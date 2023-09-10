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Война санкций ,  
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Украина получила первую партию американского ядерного топлива

Минэнерго Украины: Киев впервые получил ядерное топливо от США
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Война санкций
Киев начал процесс замещения российского атомного топлива, прежде альтернатива ему для реакторов ВВЭР-440 отсутствовала. В ЕС работают 16 таких реакторов, что мешало Европе вводить санкции против «Росатома» вслед за Украиной
Вид на Ровенскую АЭС
Вид на Ровенскую АЭС (Фото: president.gov.ua)

На Украину прибыла первая партия ядерного топлива от американской компании Westinghouse, его загрузили на реактор ВВЭР-440 Ровенской атомной электростанции, находящей на северо-западе государства. Об этом сообщило украинское Минэнерго.

Ранее реакторы этого типа использовали только российское ядерное топливо, прибывшая партия произведена американо-шведским подразделением Westinghouse Electric Sweden.

ВВЭР-440 — водо-водяной энергетический реактор мощностью (электрической) 440 МВт, разработанный в СССР. Строительство таких ректоров ведется с 1971 года.

Контракт подписали в сентябре 2020 года, обычно между заключением соглашения и поставкой проходит шесть-семь лет, но Киев после февраля 2022-го попросил ускорить процесс, его удалось завершить за полтора года. Представители Westinghouse Electric Sweden поблагодарили сотрудников завода, которые обеспечили производство топлива в круглосуточном режиме.

«Величие этого дня — конец российской монополии в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике», — сказал глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Американское топливо будет работать в активной зоне реактора вместе с российским, с последующим полным его замещением, уточнил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин. Он выразил надежду, что это снимет опасения стран Европы по вопросу отказа от ядерного топлива из России (сама Украина ввела несколько пакетов санкций против российской атомной отрасли).

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Несмотря на международные санкции, введенные после начала на Украине полномасштабных боев, западные страны избегают ограничений, связанных с атомной энергетикой. После февраля 2022-го экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий даже вырос. К сентябрю 2023-го Москва продолжала продавать атомное топливо на многие АЭС в США, Европе и Азии, при этом полный цикл производства топлива «Росатома» находится в России.

«Мы несем издержки чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива. И это не только мы, весь мир», — говорил советник по ядерной тематике в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди. Бывший заместитель министра энергетики США, главный исполнительный директор Centrus Energy Дэн Понеман оценивал, что Западу понадобится пять лет для замещения поставок из России, если будут приложены максимальные усилия.

США, Великобритания, Канада, Франция и Япония в июне договорились объединить усилия для производства атомного топлива. «Росатом» выражал сомнение, что эта инициатива будет успешной. «В соглашении видится попытка сборки «чудовища Франкенштейна» в ядерном топливном сегменте. Таким он, по-видимому, и останется, потому что создавать звенья цепочки на своей территории или невозможно (крайне маловероятно, что во Франции или Великобритании будут добывать уран), или дорого (например, ставить новые обогатительные мощности в США)», — настаивали в российской госкорпорации.

В Европе в настоящее время функционируют 16 реакторов советского типа ВВЭР-440. В начале года о сделке с Westinghouse договорился оператор испанских АЭС, а в сентябре о планах замены российского атомного топлива на французское заявил венгерский премьер Виктор Орбан, пишет Telex.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США ядерное топливо Энергоатом Минэнерго Украины атомная энергетика
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