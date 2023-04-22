Венгрия объяснила решение продлить срок службы единственной в стране АЭС

Власти Венгрии намерены продлить на 20 лет срок службы единственной в стране атомной электростанции «Пакш», построенной по советской технолонии, поскольку атомная энергетика относительно дешева, безопасна и углеродно-нейтральна. Об этом заявил министр энергетики страны Чаба Лантош, передает HVG.hu.

«Продление срока службы на 20 лет — цель, которая вряд ли будут препятствовать ядерной безопасности», — сказал он. «Пакш» обеспечивает треть потребления электроэнергии в стране, напомнил министр.

По словам Лантоша, Венгрия также намерена осуществить проект расширения станции — речь идет о строительстве еще одной АЭС «Пакш-2». Министр признал, что в этом вопросе есть трудности.

11 апреля глава МИД Венгрии Петр Сийярто, встретившись с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Москве, сообщил о договоренности с Россией внести изменения в контракты на строительство и финансирование АЭС «Пакш-2», чтобы избежать санкций. Руководитель канцелярии премьер-министра Гергели Гуляс.позднее уточнил, что изменения носят «технический» характер и не влияют на стоимость проекта, передает Bloomberg.

На данный момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Они были введены в строй с 1982 по 1987 год. Первоначально планировалось, что станция будет работать в течение 30 лет, однако по прошествии этого времени срок ее службы был продлен на 20 лет. В декабре парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков еще на два десятилетия, до 2052-2057 годов.

В августе венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков станции «Пакш», которые составят АЭС «Пакш-2».

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