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Война санкций ,  
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ЕС одобрил поправки, которые позволят России дальше строить АЭС в Венгрии

Министр Сийярто: ЕК одобрила поправки к соглашениям с «Росатомом» по АЭС «Пакш-2»
ЕК одобрила изменения в контракт, по которому «Росатом» построит в Венгрии два новых энергоблока АЭС. Сийярто говорил, что изменения нужны, чтобы избежать санкций
Проект АЭС &laquo;Пакш-2&raquo;
Проект АЭС «Пакш-2» (Фото: ase-ec.ru)

Венгрия получила согласие Еврокомиссии на внесение поправок в соглашение на строительство двух энергоблоков на АЭС «Пакш-2», заключенное с «Росатомом», сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Вчера мы получили зеленый свет от Еврокомиссии. Она одобрила изменения контракта, касающиеся как строительства, так и финансирования», — сказал он.

«Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков АЭС в 2014 году. Как пояснил Сийярто, с того времени часть договоренностей «несколько устарела» из-за изменений в правовой и технической среде. О каких именно изменениях идет речь, министр не уточнил.

РБК направил запрос представителю «Росатома».

Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС «Пакш» двух новых энергоблоков № 5 и 6 («Пакш-2») в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В прошлом августе венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство энергоблоков.

В апреле Сийярто встретился в Москве с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и сообщил, что стороны договорились внести изменения в контракты на строительство и финансирование АЭС «Пакш-2», чтобы избежать санкций (ЕС не вводил санкций против атомной отрасли России; ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против таких мер). Руководитель канцелярии премьер-министра Гергели Гуляс позже уточнил, что изменения носят «технический» характер и не влияют на стоимость проекта, передает Bloomberg.

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На АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока. Это единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. В эксплуатацию она была введена в 1982 году. Планировалось, что станция будет работать 30 лет, однако затем срок ее службы продлили еще на 20 лет. В декабре парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков еще на два десятилетия, до 2052–2057 годов.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Тимофей Дзядко
АЭС Венгрия Сийярто Петер Росатом Пакш

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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