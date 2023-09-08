Bild узнал о «секретном письме» генсека ООН Лаврову по зерновой сделке

В предложениях по возобновлению зерновой сделки, которые генсек ООН направил главе российского МИДа, учтены требования России, пишет Bild со ссылкой на документ. Среди них создание «дочки» Россельхозбанка для обхода санкций ЕС

Антониу Гутерриш (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал «секретное письмо» главе российского МИДа Сергею Лаврову, в котором предложил план действий для возобновления зерновой сделки. Об этом со ссылкой на документ пишет Bild.

В письме Гутерриш предлагает Лаврову заключить соглашение между Секретариатом ООН и Российской Федерацией на основе «четырех краеугольных принципов», которые помогут восстановить Черноморскую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Как утверждает газета, эти принципы удовлетворяют всем требованиям, ранее выдвинутым Россией.

Так, согласно данным Bild, Гутерриш предложил следующие пять шагов:

Создать в Люксембурге дочернюю компанию для попавшего под санкции Россельхозбанка под названием RSHB Capital SA, которую можно будет использовать для проведения платежей через SWIFT. Bild пишет, что ответственный орган Европейской комиссии подтвердил изданию свою готовность пойти на этот шаг и разрешить транзакции «дочке» российского госбанка.

Учредить отдельную страховую компанию, которая возьмет на себя страхование рисков кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения, и таким образом застрахует их от атак со стороны Украины в Азовском и Черном морях. Как уточняет газета, страховая компания, которая сможет, помимо прочего, взять на себя риски за ущерб третьим лицам, может быть создана при участии самой ООН и страховщика Lloyd's. В Lloyd's сообщили изданию, что у них нет комментариев по этой теме.

ООН также готова взять на себя функции посредника в вопросе возвращения Москве активов, замороженных в странах ЕС, указывает Bild. Для этого Гутерриш попросил Лаврова представить список конкретных российских счетов или активов, чтобы организация смогла обратиться с этим списком к властям ЕС и властям конкретных стран, где находятся эти активы. В письме также говорится, что российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС «за соответствующими исключениями», утверждает Bild.

Гутерриш также предложил обеспечить доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС — через получение оперативных портовых разрешений. По его словам, ООН уже провела переговоры по этому вопросу с Еврокомиссией, а также с властями ряда стран, в том числе Бельгии, Германии, Нидерландов и Испании, перечисляет Bild.

В МИД Германии газете сообщили, что ограничительные меры для российских судов в портах этой страны остаются в силе, однако отметили, что «прикладывают усилия» для возобновления Черноморского зернового соглашения и «поддерживают контакты» по этому вопросу с ООН.

Еврокомиссия сообщила газете, что нынешние санкции предусматривают исключения, позволяющие российским судам заходить в порты ЕС, если это необходимо для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

По данным Bild, в настоящее время Россия изучает предложения ООН.

В ООН на запрос газеты по поводу письма Гутерриша не ответили.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России и пресс-секретарю Генерального секретаря ООН.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке в июле, спустя почти год ее существования, заявив, что требования Москвы, изложенные в одной из частей соглашения, за это время так и не были выполнены. Кремль допускал, что Россия вернется к сделке, как только будут выполнены ее условия. Президент России Владимир Путин на недавней встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи подтвердил, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке.

МИД России еще в апреле назвал пять проблем, которые, по мнению российской стороны, требуется решить. Это:

переподключение Россельхозбанка к международной межбанковской системе передачи информации SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Минобороны России после приостановки сделки объявило, что будет считать все идущие в украинские порты или из них корабли потенциальными перевозчиками военного груза.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России ради продления зерновой сделки.