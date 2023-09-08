branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 17:21
Зеленский рассказал, что Россия останавливает наступление Украины Политика, 18:35
Риелторы подсчитали, где в Подмосковье сильнее всего подорожала земля Недвижимость, 18:25
МИД России выразил протест из-за «недружественных шагов» Армении Политика, 18:25
Тренды урбанистики, которые делают Москву привлекательнее Тренды, 18:21
Польша предъявила ультиматум Еврокомиссии по ввозу зерна с Украины Политика, 18:16
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 18:15
Выборы-2023. Главное Политика, 18:11
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Молодежная сборная России вырвала ничью в концовке матча с Узбекистаном Спорт, 18:06
Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом Экономика, 18:05
Подоляк счел папу римского «пророссийским» Политика, 18:03
В Брянске начался пожар после попытки атаки дрона на промышленный объект Политика, 17:54
В Египте из-за отмены рейсов Red Sea Airlines застряли 187 туристов Общество, 17:54
Топ событий на СПБ Бирже: обвал Apple, отмена торгов HKEX и цена IPO РБК Инвестиции, 17:52
Уход топ-менеджеров Binance и цифровой рубль. Главные события недели Крипто, 17:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Bild узнал о «секретном письме» генсека ООН Лаврову по зерновой сделке

Bild: ООН согласилась на условия России ради зерновой сделки
Сюжет
Военная операция на Украине
В предложениях по возобновлению зерновой сделки, которые генсек ООН направил главе российского МИДа, учтены требования России, пишет Bild со ссылкой на документ. Среди них создание «дочки» Россельхозбанка для обхода санкций ЕС
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал «секретное письмо» главе российского МИДа Сергею Лаврову, в котором предложил план действий для возобновления зерновой сделки. Об этом со ссылкой на документ пишет Bild.

В письме Гутерриш предлагает Лаврову заключить соглашение между Секретариатом ООН и Российской Федерацией на основе «четырех краеугольных принципов», которые помогут восстановить Черноморскую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Как утверждает газета, эти принципы удовлетворяют всем требованиям, ранее выдвинутым Россией.

Так, согласно данным Bild, Гутерриш предложил следующие пять шагов:

  • Создать в Люксембурге дочернюю компанию для попавшего под санкции Россельхозбанка под названием RSHB Capital SA, которую можно будет использовать для проведения платежей через SWIFT. Bild пишет, что ответственный орган Европейской комиссии подтвердил изданию свою готовность пойти на этот шаг и разрешить транзакции «дочке» российского госбанка.
  • Учредить отдельную страховую компанию, которая возьмет на себя страхование рисков кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения, и таким образом застрахует их от атак со стороны Украины в Азовском и Черном морях. Как уточняет газета, страховая компания, которая сможет, помимо прочего, взять на себя риски за ущерб третьим лицам, может быть создана при участии самой ООН и страховщика Lloyd's. В Lloyd's сообщили изданию, что у них нет комментариев по этой теме.

  • ООН также готова взять на себя функции посредника в вопросе возвращения Москве активов, замороженных в странах ЕС, указывает Bild. Для этого Гутерриш попросил Лаврова представить список конкретных российских счетов или активов, чтобы организация смогла обратиться с этим списком к властям ЕС и властям конкретных стран, где находятся эти активы. В письме также говорится, что российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС «за соответствующими исключениями», утверждает Bild.
  • Гутерриш также предложил обеспечить доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС — через получение оперативных портовых разрешений. По его словам, ООН уже провела переговоры по этому вопросу с Еврокомиссией, а также с властями ряда стран, в том числе Бельгии, Германии, Нидерландов и Испании, перечисляет Bild.

В МИД Германии газете сообщили, что ограничительные меры для российских судов в портах этой страны остаются в силе, однако отметили, что «прикладывают усилия» для возобновления Черноморского зернового соглашения и «поддерживают контакты» по этому вопросу с ООН.

Читайте на РБК Pro
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Мама ничего не хочет: как влияет депрессия родителей на ребенка
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

Еврокомиссия сообщила газете, что нынешние санкции предусматривают исключения, позволяющие российским судам заходить в порты ЕС, если это необходимо для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

По данным Bild, в настоящее время Россия изучает предложения ООН.

В ООН на запрос газеты по поводу письма Гутерриша не ответили.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России и пресс-секретарю Генерального секретаря ООН.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке в июле, спустя почти год ее существования, заявив, что требования Москвы, изложенные в одной из частей соглашения, за это время так и не были выполнены. Кремль допускал, что Россия вернется к сделке, как только будут выполнены ее условия. Президент России Владимир Путин на недавней встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи подтвердил, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке.

МИД России еще в апреле назвал пять проблем, которые, по мнению российской стороны, требуется решить. Это:

  • переподключение Россельхозбанка к международной межбанковской системе передачи информации SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Минобороны России после приостановки сделки объявило, что будет считать все идущие в украинские порты или из них корабли потенциальными перевозчиками военного груза.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России ради продления зерновой сделки.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Анастасия Серова
Bild ООН Гуттериш Зерновая сделка
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Почему Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении зерновой сделки
Политика
Sabah узнала новые предложения ООН для возобновления зерновой сделки
Политика
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку
Политика