Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии Политика, 22:46 Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой Политика, 22:32 В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж Общество, 22:23 Лукашенко предложил «нагадившим» протестующим восстановить Минск Политика, 22:17 Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда Политика, 22:05 Умер бывший чемпион мира по боксу Алан Минтер Спорт, 21:55 Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам Бизнес, 21:49 Миранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту» Спорт, 21:41 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 21:37 Два человека пострадали во время шторма в Санкт-Петербурге Общество, 21:34 Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы Политика, 21:32 Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте Общество, 21:00 «Куньлунь» потерпел четвертое поражение подряд на старте сезона КХЛ Спорт, 20:53 Депутаты вынесли замечание главе района Башкирии из-за событий на Куштау Политика, 20:48
Политика ,  
0 

Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

Владимир Путин и Александр Вучич
Владимир Путин и Александр Вучич (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Сербии Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя министерства Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом. Об этом Вучич рассказал телеканалу RTS.

«Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. Притом, что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой. — РБК)», — сказал Вучич.

Об этом президент Сербии сообщил после телефонного разговора с Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился за «неосмотрительный пост».

Материал дополняется.

Теги: Александр Вучич
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter