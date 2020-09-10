Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой

Владимир Путин и Александр Вучич (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Сербии Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя министерства Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом. Об этом Вучич рассказал телеканалу RTS.

«Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. Притом, что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой. — РБК)», — сказал Вучич.

Об этом президент Сербии сообщил после телефонного разговора с Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился за «неосмотрительный пост».

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