Вучич созвонился с Путиным после скандала с Захаровой

Александр Вучич (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич позвонил Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили прошедшие в Вашингтоне и Брюсселе переговоры по взаимоотношениям Сербии и Косова.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года. Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — сообщили в Кремле.

Это первая беседа президентов России и Сербии после дипломатического скандала, связанного с постом представителя МИД Марии Захаровой, опубликовавшей фото с Вучичем на переговорах в Белом доме.

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