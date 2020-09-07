В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Мария Захарова, Ивица Дачич и Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Мариии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях. Об этом глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в эфире телеканала Happy TV, его высказывания приведены в сообщении на сайте министерства.

По словам Дачича, в МИД совместно с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым приложили усилия для разрешения проблемы. Дачич отметил, что «именно опрометчивый шаг Захаровой вызвал ненужную напряженность».

Россия и Сербия являются стратегическими партнерами и их сотрудничество продолжится, заявил министр. При этом он процитировал слова президента Сербии Вучича о том, что «это не оставит следа на наших хороших отношениях».

Мария Захарова 5 сентября опубликовала на своей странице в Facebook пост с фотографией переговоров президента Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Стул, на котором сидел сербский лидер, она сравнила со стулом для допроса, а также прикрепила к посту скриншот из фильма «Основной инстинкт». Позже Захарова отредактировала пост. Она попросила прощения и отметила, что ее слова были неверно истолкованы. «Единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — написала она.