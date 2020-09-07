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Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

В Кремле, коммментируя скандал из-за поста Марии Захаровой о президенте Вучиче, признали, что дипломатам действительно нужно тщательней следить за своими соцсетями. Однако все произошедшее Песков счел недоразумением
Александр Вучич на встрече с Дональдом Трампом
Александр Вучич на встрече с Дональдом Трампом (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Инцидент из-за поста Марии Захаровой в Facebook о президенте Сербии Александре Вучиче является недоразумением, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что все российское руководство по-прежнему поддерживает развитие партнерских отношений двух стран, передает корреспондент РБК.

«Возможно, действительно возникло недопонимание, в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения, исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении в целом и руководству Сербии в частности», — сказал Песков.

«Наши дружеские, партнерские отношения, стратегического партнерства с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики. Сербский народ — это братский для нас народ. Все без исключения в руководстве РФ на экспертном уровне являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства. Российский МИД делает очень много для развития и углубления этих отношений, в том числе и для посильной защиты интересов братской нам Сербии на международной арене», — добавил он.

Поводом для конфликта стала поза, в которой Александр Вучич сидел на встрече с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Песков отметил, что в Кремле предпочли бы другой способ размещения гостя. «Что касается эмоционального фона, безусловно, здесь можно сказать, что в европейской культуре, если говорить о рассадке, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура», — сказал он.

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом
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На прошлой неделе Вучич посетил Вашингтон, где подписал соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово. Захарова у себя в Facebook прокомментировала его встречу с американским президентом. Она опубликовала фотографию встречи в Белом доме, где Вучич сидит на стуле посреди Овального кабинета, а Трамп — напротив него за столом. К тому же посту она прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу» в исполнении Шэрон Стоун и подписала: «Если вас позвали в БД (Белый дом. — РБК), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2».

Вучич в ответ назвал пост Захаровой пошлым и примитивным. По мнению президента, он больше говорит об официальном представителе МИД России, а не о переговорах в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что в ходе беседы с Трампом отстаивал в том числе и взаимодействие с Россией.

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Позже Захарова отредактировала пост. Она попросила прощения и отметила, что ее слова были неверно истолкованы. «Единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — написала она.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Вучич, Сербия, Мария Захарова
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