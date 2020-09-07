Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

В Кремле, коммментируя скандал из-за поста Марии Захаровой о президенте Вучиче, признали, что дипломатам действительно нужно тщательней следить за своими соцсетями. Однако все произошедшее Песков счел недоразумением

Александр Вучич на встрече с Дональдом Трампом (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Инцидент из-за поста Марии Захаровой в Facebook о президенте Сербии Александре Вучиче является недоразумением, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что все российское руководство по-прежнему поддерживает развитие партнерских отношений двух стран, передает корреспондент РБК.

«Возможно, действительно возникло недопонимание, в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения, исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении в целом и руководству Сербии в частности», — сказал Песков.

«Наши дружеские, партнерские отношения, стратегического партнерства с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики. Сербский народ — это братский для нас народ. Все без исключения в руководстве РФ на экспертном уровне являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства. Российский МИД делает очень много для развития и углубления этих отношений, в том числе и для посильной защиты интересов братской нам Сербии на международной арене», — добавил он.

Поводом для конфликта стала поза, в которой Александр Вучич сидел на встрече с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Песков отметил, что в Кремле предпочли бы другой способ размещения гостя. «Что касается эмоционального фона, безусловно, здесь можно сказать, что в европейской культуре, если говорить о рассадке, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура», — сказал он.