Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает российское дипломатическое ведомство. Они обсудили итоги переговоров главы Сербии и президента США Дональда Трампа, а также предстоящие переговоры в Брюсселе.

«В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», — подчеркивается в сообщении.

Разговору предшествовал скандал, который вызвала публикация подчиненной Лаврова Марии Захаровой. Ее пост про переговоры Вучича с президентом США Дональдом Трампом вызвал резкую реакцию в Белграде. На него отреагировал даже сам сербский президент.

В сообщении на сайте МИД РФ не упоминается, обсуждали ли Лавров с Вучичем этот инцидент.