Депутаты нашли подтверждения зарубежного вмешательства в выборы в России

Выборы разных уровней прошли в России 8 сентября. Власти обвиняли «зарубежные силы» в предвыборных провокациях и вмешательстве в выборы, теперь, по их словам, эта информация находит подтверждение

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Данные о попытках иностранного вмешательства в прошедшую избирательную кампанию в России подтверждаются, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Об этом сообщает ТАСС.

«Первые результаты [работы комиссии] показывают, что информация об иностранном вмешательстве в ход российской избирательной кампании находит свое подтверждение», — сказал он.

8 сентября, в единый день голосования, выборы разных уровней прошли во всех субъектах России. В Москве проходили выборы в городскую думу. Столичная кампания сопровождалась протестами, которые проходили с середины июля. Акции были связаны с недопуском на выборы независимых кандидатов из-за большого процента брака в собранных подписях. Не все митинги были согласованы с властями, несанкционированные сопровождались массовыми задержаниями.

После несогласованной акции 3 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в несанкционированные акции было вовлечено посольство США в России, которое опубликовало маршрут мероприятия, а также обвинила немецкого вещателя Deutsche Welle в призывах выходить на акцию. Представитель МИДа указала, что Москва направит официальные обращения в Вашингтон и Берлин.

После согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Совфеде заявили, что «зарубежные силы» с помощью YouTube провоцировали пришедших на акцию нарушить закон. Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов утверждал, что люди стали получать «информацию, которую они не запрашивали, от источников, на которые они не подписаны».

В единый день голосования 8 сентября Роскомнадзор сообщил, что в Facebook и на YouTube фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины, и назвал это вмешательством в суверенные дела России. Google, комментируя обвинения, заявила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, а Facebook указала, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели.