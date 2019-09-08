Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборы в России

Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборы в России

Google и Facebook распространяли политическую рекламу в «день тишины» в России. Роскомнадзор счел это вмешательством иностранных компаний в политический процесс. Данные об этих случаях ведомство передаст в парламент

На рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в «день тишины» в России, заявил РБК представитель Роскомнадзора.

Случаи распространения политической рекламы ведомство выявило во время мониторинга средств массовой коммуникации. Политическая реклама появлялась в поисковике Google, соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», — заявили в РКН.

В Роскомнадзоре отметили, что политическая реклама не в первый раз распространяется через автоматические рекламные инструменты Google и Facebook. «В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания», — напомнили в надзорном ведомстве.

Все собранные материалы по нарушениям в РКН пообещали передать для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

РБК направил запросы в Google и Facebook.