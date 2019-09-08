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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
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НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборы в России
Google и Facebook распространяли политическую рекламу в «день тишины» в России. Роскомнадзор счел это вмешательством иностранных компаний в политический процесс. Данные об этих случаях ведомство передаст в парламент

На рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в «день тишины» в России, заявил РБК представитель Роскомнадзора.

Случаи распространения политической рекламы ведомство выявило во время мониторинга средств массовой коммуникации. Политическая реклама появлялась в поисковике Google, соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», — заявили в РКН.

В Роскомнадзоре отметили, что политическая реклама не в первый раз распространяется через автоматические рекламные инструменты Google и Facebook. «В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания», — напомнили в надзорном ведомстве.

Все собранные материалы по нарушениям в РКН пообещали передать для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

РБК направил запросы в Google и Facebook.

Накануне дня тишины, 6 сентября, РКН публично обратился к Google, YouTube, Facebook и Instagram с требованием «принять меры по недопущению распространения 7-8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Претензии к Google выдвинули и в ЦИК. Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что продвигаемую в Google политическую рекламу можно считать попыткой вмешательства. «То, что [есть] желание вмешаться в наши дела и сейчас оттачиваются какие-то инструменты и механизмы, продолжается их совершенствование в преддверии 2021 года, а может и 2024, я думаю, сомнений нет», — цитировал его слова ТАСС.

Политика
Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы

Facebook, Google и Twitter обвиняли Россию в распространении политической рекламы во время президентских выборов в США в 2016 году. С тех пор обе компании принимают меры по блокировке аккаунтов, которые, по их мнению, связаны с попытками России повлиять на избирательный процесс в США.

Сейчас комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства изучает ситуацию с немецким вещателем Deutsche Welle (DW), которого депутаты обвиняют в попытках повлиять на российскую политику через призывы к участию в несанкционированных акциях протеста. В начале июля работу DW в России по запросу Совфеда проверил Роскомнадзор.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Балашова
Теги: Роскомнадзор, вмешательство, выборы, Facebook, Google
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