Единый день голосования-2019 , 08 сен, 14:27
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Как политики голосуют в Москве. Фоторепортаж
В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму. На избирательные участки пришли не только обычные горожане, но и известные чиновники и политики, в том числе президент России Владимир Путин. В его округе представлены только оппозиционные кандидаты. Политики на избирательных участках — в фоторепортаже РБК
Президент России Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук (РАН)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на избирательном участке № 2760 в районе Раменки
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на избирательном участке № 1780
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Мэр Москвы Сергей Собянин во время голосования на избирательном участке № 90
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на избирательном участке № 142
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его дочь Дарья на избирательном участке № 1490
Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин на избирательном участке № 173.