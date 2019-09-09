Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы

Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы

Поисковая система заявила о поддержке ответственной политической рекламы. Накануне Роскомнадзор обвинил Facebook, Google и принадлежащий ей YouTube в распространении таких материалов в день тишины перед выборами

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Google ответила на обвинения во вмешательстве в выборы в России, передает Reuters.

«Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные периоды тишины, для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована», — заявил представитель пресс-службы компании. Однако при этом он не уточнил, осуществлялось ли распространение политической рекламы.

Представитель пресс-службы Facebook прокомментировал РБК претензии Роскомнадзора. «Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры», — пояснил он.

Накануне в Роскомнадзоре заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России — 7 сентября, накануне единого дня голосования. Случаи распространения политической рекламы ведомство выявило в ходе мониторинга средств массовой коммуникации. В Роскомнадзоре заявили, что подобные действия можно рассматривать как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов».