Кремль посоветовал не оценивать результаты ЕР в Москве в отрыве от страны

Кремль посоветовал не оценивать результаты ЕР в Москве в отрыве от страны

По словам Дмитрия Пескова, в целом избирательная кампания была для «Единой России» успешной, партия показала лидерство по стране

В Кремле считают, что оценку результатам «Единой России» на выборах нужно давать в целом по стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о результатах партии на выборах в Мосгордуму, передает корреспондент РБК.

По его словам, в целом прошедшая кампания была весьма успешной для ЕР. По стране партия показала свое лидерство, отметил представитель Кремля.

Песков также посоветовал не связывать результаты выборов в Москве с протестным голосованием. «Мы не склонны с этим соглашаться, результаты выборов свидетельствуют, что все размышления политологов о протестном голосовании они не подтвердились», — сказал он.

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