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В Совфеде обвинили «зарубежные силы» в провокациях на акции через YouTube
На гаджеты участникам согласованного митинга на проспекте Сахарова начала приходить информация из источников, на которые они «не подписывались». Сообщения якобы носили «подстрекательский характер» и «направляли» к гособъектам
Андрей Климов (Фото: Владимир Федоренко / «РИА Новости»)

В день согласованного митинга 10 августа в Москве, на проспекте Сахарова, «зарубежные силы» с помощью видеохостинга YouTube провоцировали пришедших на акцию граждан нарушить закон. Об этом говорится в заявлении председателя временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова.

Согласно полученной комитетом информации (откуда такие данные — в заявлении не уточняется) «зарубежные оппоненты» использовали компьютерные технологии для «фактического манипулирования» участниками акции. «Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались», — пояснил Климов (цитата по ТАСС).

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Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Он отметил, что информация была «явно подстрекательской» и «направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», фактически предлагая нарушить закон. Из заявления Климова следует, что сообщения поступали во время митинга. На фоне публикации выводов Совфеда Роскомнадзор потребовал от Google «прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий».

10 августа в Москве, на проспекте Сахарова, состоялась согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, где в том числе выступили несколько известных музыкантов. Полиция оценила число участников в 20 тыс. человек, волонтеры «Белого счетчика» — почти в 50 тыс. Митингу предшествовали несогласованные акции 27 июля и 3 августа, где, по официальным данным, суммарно были задержаны около 1,7 тыс. человек. Кроме того, была заведено уголовное дело о массовых беспорядках, несколько его фигурантов арестованы.

После окончания митинга на Сахарова некоторые участники отправились на несогласованную «прогулку» в центр города, включая Мясницкую улицу и Чистопрудный бульвар, где начались задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 12:30 мск 11 августа, были задержаны 256 человек. Полиция называла меньшую цифру — 136.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Власти не впервые говорят о заранее спланированных действиях протестующих на несогласованных акциях в Москве. Мэр города Сергей Собянин, в частности, обвинял организаторов (имен он не называл) таких акций во втягивании людей в массовые беспорядки.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в верхней палате парламента в середине июня 2017 года для отслеживания фактов зарубежного вмешательства в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России».

Автор: Артём Губенко
Теги: акция протеста, Совет Федерации, манипулирование
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