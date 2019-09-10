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Обмен Украины и России ,  
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Украинский обмудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют»
Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая входила в рабочую группу по обмену удерживаемых лиц, рассказала РБК, что процесс курировали Дмитрий Козак и Андрей Ермак и что в России еще 113 человек, которых хотел бы вернуть Киев
Людмила Денисова (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

7 сентября после нескольких месяцев переговоров Москва и Киев осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала РБК, как стороны договаривались об обмене.

Когда пришли к формуле «35 на 35»? Раньше, насколько нам известно, стороны отталкивались от формулы «33 на 33».

— Во-первых, это было взаимное освобождение, а не обмен — я бы хотела, чтобы вы употребляли такие термины. Президенты двух стран вышли на такие цифры, и поэтому в списках стало по 35 человек. Это был процесс очень сложный, но в результате были достигнуты договоренности на 35 человек.

То есть число действительно корректировалось?

— Это же переговоры. И они были непростыми.

Сколько граждан Украины приехали в Россию?

— Это не ко мне вопрос. Я знаю, сколько граждан Украины приехали в Украину — их 35.

Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?

— Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются.

Действительно ли их 16?

— Я не могу комментировать, я могу комментировать только свою работу.

Какую точку можно считать началом переговоров по обмену? Когда был дан старт? После первого телефонного разговора президентов Зеленского и Путина 14 июля или раньше?

— Наш президент работал по этому направлению раньше, насколько мне известно. Наша первая встреча с ним состоялась 21 мая 2019 года (на следующий день после инаугурации. — РБК). Я думаю, что он очень активно с этого времени начал работать по освобождению наших ребят. Но, конечно, ключевой день был 7 августа, когда состоялся еще один телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом России. Были сформированы рабочие группы с каждой стороны, назначены ответственные: с украинской стороны — [помощник президента Андрей] Ермак, с российской — [заместитель председателя правительства Дмитрий] Козак.

Между руководителями рабочих групп и проходили основные контакты по параметрам обмена?

— Да. И я работала непосредственно с Ермаком.

Насколько известно РБК, Москва приняла решение об обмене — по крайней мере по морякам — еще несколько месяцев назад. Когда вы подавали ходатайство, чтобы моряков передали под ваше поручительство, на тот момент уже было понятно, что их отдадут?

— Я передала все ходатайства 18 июля (до второго телефонного разговора между президентами. — РБК). Мы были в процессе.

Сыграл ли в переговорах какую-то роль Виктор Медведчук, который неоднократно встречался с Путиным и обсуждал с ним вопросы обмена, или все договоренности были достигнуты без него?

— В том процессе, в котором я участвовала, Медведчука не было.

И в рабочую группу он не входил?

— Я вам говорю, в том процессе, в котором я участвовала, его не было.

Почему переговоры так затянулись? Несколько раз за лето сообщалось, что стороны близки к обмену, например, перед выборами в Верховную раду 21 июля. Что мешало? Президент Зеленский упоминал, что одним из препятствий стал обмен бывшего командира бригады противовоздушной обороны ДНР Владимира Цемаха? А еще?

— Президент Зеленский сказал, что переговоры закончились успешным возвращением граждан 7 сентября. Безусловно, были силы, в том числе внутри Украины, которые не поддерживали такое освобождение. Но президент Зеленский принял все меры к тому, чтобы оно состоялось.

— Можно ли сказать, что в какой-то момент переговоры были под угрозой срыва?

— Я бы так не сказала. Но мы всегда, безусловно, думали, что что-то может помешать. Например, распространение фейковых новостей СМИ, как это было в ночь на 30 августа (тогда в ряде российских и украинских СМИ появились сообщения о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся. — РБК). Поэтому у нас был принят режим тишины. Любой такой сложный процесс, как освобождение, требует тишины. Мы старались молчать весь период времени.

— Зеленский говорит о необходимости продолжения обмена?

— Да.

— Находятся ли сейчас именно в России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев, или теперь все удерживаемые лица находятся на территориях ДНР и ЛНР?

— Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан.

Людмила Денисова была избрана уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека 15 марта 2018 года.

Четырежды избиралась в Верховную раду от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а после 2014 года — от партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. Работала министром труда и социальной политики Украины при президенте Викторе Ющенко в 2007–2010 годах.

Родилась в Архангельске, на Украину, в Крым, переехала в 1989 году.

Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

Автор: Александр Атасунцев
Теги: обмен, Украина, моряки
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