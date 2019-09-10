— Сколько граждан Украины приехали в Россию?

— Это не ко мне вопрос. Я знаю, сколько граждан Украины приехали в Украину — их 35.

— Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?

— Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются.

— Действительно ли их 16?

— Я не могу комментировать, я могу комментировать только свою работу.

— Какую точку можно считать началом переговоров по обмену? Когда был дан старт? После первого телефонного разговора президентов Зеленского и Путина 14 июля или раньше?

— Наш президент работал по этому направлению раньше, насколько мне известно. Наша первая встреча с ним состоялась 21 мая 2019 года (на следующий день после инаугурации. — РБК). Я думаю, что он очень активно с этого времени начал работать по освобождению наших ребят. Но, конечно, ключевой день был 7 августа, когда состоялся еще один телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом России. Были сформированы рабочие группы с каждой стороны, назначены ответственные: с украинской стороны — [помощник президента Андрей] Ермак, с российской — [заместитель председателя правительства Дмитрий] Козак.

— Между руководителями рабочих групп и проходили основные контакты по параметрам обмена?

— Да. И я работала непосредственно с Ермаком.

— Насколько известно РБК, Москва приняла решение об обмене — по крайней мере по морякам — еще несколько месяцев назад. Когда вы подавали ходатайство, чтобы моряков передали под ваше поручительство, на тот момент уже было понятно, что их отдадут?

— Я передала все ходатайства 18 июля (до второго телефонного разговора между президентами. — РБК). Мы были в процессе.

— Сыграл ли в переговорах какую-то роль Виктор Медведчук, который неоднократно встречался с Путиным и обсуждал с ним вопросы обмена, или все договоренности были достигнуты без него?

— В том процессе, в котором я участвовала, Медведчука не было.

— И в рабочую группу он не входил?

— Я вам говорю, в том процессе, в котором я участвовала, его не было.

— Почему переговоры так затянулись? Несколько раз за лето сообщалось, что стороны близки к обмену, например, перед выборами в Верховную раду 21 июля. Что мешало? Президент Зеленский упоминал, что одним из препятствий стал обмен бывшего командира бригады противовоздушной обороны ДНР Владимира Цемаха? А еще?

— Президент Зеленский сказал, что переговоры закончились успешным возвращением граждан 7 сентября. Безусловно, были силы, в том числе внутри Украины, которые не поддерживали такое освобождение. Но президент Зеленский принял все меры к тому, чтобы оно состоялось.

— Можно ли сказать, что в какой-то момент переговоры были под угрозой срыва?

— Я бы так не сказала. Но мы всегда, безусловно, думали, что что-то может помешать. Например, распространение фейковых новостей СМИ, как это было в ночь на 30 августа (тогда в ряде российских и украинских СМИ появились сообщения о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся. — РБК). Поэтому у нас был принят режим тишины. Любой такой сложный процесс, как освобождение, требует тишины. Мы старались молчать весь период времени.

— Зеленский говорит о необходимости продолжения обмена?

— Да.

— Находятся ли сейчас именно в России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев, или теперь все удерживаемые лица находятся на территориях ДНР и ЛНР?

— Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан.