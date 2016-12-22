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СМИ узнали о возможности нанесения ударов ВВС Германии по Сирии
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СМИ узнали о возможности нанесения ударов ВВС Германии по Сирии
Политика, 01:33
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СМИ узнали о возможности нанесения ударов ВВС Германии по Сирии
Германия может присоединиться к США, Франции и Великобритании в нанесении ударов по силам Асада в случае новой химатаки в Сирии, выяснил Bild. Ранее в операциях против Дамаска прямого участия Берлин не принимал
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Берлин рассматривает возможность присоединиться к международной коалиции в случае повторной химатаки в Сирии, пишет Bild со ссылкой на источники. В случае появления данных о применении химоружия силами Асада, Германия может нанести по Сирии авиаудар вместе со своими союзниками.

Обеспокоенность министерства обороны и МИД Германии вызывает ситуация в сирийском Идлибе, оставшейся одним из немногих регионов Сирии неподконтрольных Асаду. По данным Bild, принять участие в ударах по Сирии немецкие власти попросил Вашингтон. США предложили Германии присоединиться к американским, британским и французским силам, нанесшим в апреле авиационный и ракетный удар по базам правительственного режима в ответ на сообщения о химатаке в провинции Дума. Ранее в военных операциях против Асада непосредственного участия Германия не принимала. После апрельских ударов канцлер Ангела Меркель возможность участия в силовых акциях против Дамаска опровергала.

Тем не менее, возможность нанесения ударов ФРГ по Сирии стала темой для обсуждения на встрече делегаций двух стран на прошлой неделе, утверждает Bild. С немецкой стороны ее возглавляла Урсула фон Ляйен, глава Минобороны, с американской — военный атташе в звании полковника.

​Стороны обсудили варианты подобного участия. В их число включены как непосредственные бомбовые удары по позициям Асада, так и разведывательные полеты для выбора целей последующего удара ВВС США, Великобритании и Франции.

Как отмечает издание, даже в том случае, если Минобороны Германии разработает план нанесения удара по Сирии, окончательное решение о применении силы должна будет принять канцлер Ангела Меркель. В то же время запрос разрешения от парламента, в случае нехватки времени, может быть отложен. При этом, в соответствии с немецким законодательством, разрешение Бундестага на применение силы является обязательным.

Ранее бундесвер уже принимал участие в военных операциях на территории Сирии в составе международной коалиции. В 2015 году парламент ФРГ санкционировал участие немецких войск в операции против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). После этого на Ближний Восток было отправлено несколько истребителей-бомбардировщиков Tornado в разведывательной модификации, самолет-заправщик и ограниченный контингент военнослужащих. В наземных операциях против ИГ бундесвер участия не принимал, ограничившись воздушными миссиями поддержки: немецкие самолеты вели разведку и осуществляли дозаправку бомбардировщиков коалиции.

Минобороны сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами
Политика

Ранее о готовности принять участие в новой операции против сила Асада в случае использования химоружия заявила Франция. «Мы готовы нанести удар, если химическое оружие будет снова использовано», — сообщил глава Генштаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантра. Вашингтон также не исключал жесткого ответа в случае повторной химатаки в Сирии. Согласно заявлениям российского Минобороны, США уже начали стягивать в регион бомбардировщики и эсминцы с крылатыми ракетами. Как выяснил 1 сентября CNN, американские разведчики уже подготовили список целей в Сирии, по которым США в случае применения Асадом химоружия могли бы нанести удар.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Германия , Сирия
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