Минобороны сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами

Удары запрещенными веществами пришлись на сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Их, по информации российского военного ведомства, нанесли два американских истребителя F-15

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Накануне, 8 сентября, два американских истребителя четвертого поколения F-15 нанесли по сирийской провинции Дейр-эз-Зор удар с использованием запрещенных фосфорных боеприпасов. Об этом со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко сообщает ТАСС.

Удар, по его словам, был нанесен по населенному пункту Хаджин. В результате этого, как отметил Савченко, в регионе начался крупный пожар. «Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — заключил генерал-лейтенант. Остальных деталей о произошедшем он не привел, напомнив только, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии находится в подчинении у Минобороны России. В августе там неоднократно заявляли о том, что террористы при помощи британских спецслужб готовят инсценировку применения в Сирии режимом Башара Асада химоружия. Этот инцидент, как указывали в ведомстве, страны Запада впоследствии могут использовать как предлог для нанесения по Арабской Республике ударов. Так, 7 сентября, как выяснили российские военные, в Идлибе состоялась «сходка лидеров множества воюющих в Сирии группировок с местными координаторами неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»)».

Там, по информации российского военного ведомства, окончательно были определены «сценарии проведения съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин».

В Москве в связи с подготовкой подобной провокации предлагали ​ранее срочно отделить вооруженную оппозицию в Идлибе от террористов и организовать против последних операцию. Об этом в конце августа заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Идлиб, который является последним оплотом вооруженной сирийской оппозиции и зоной деэскалации конфликта в стране, он называл «гнойником» боевиков.

Именно на этот регион сейчас готовится наступать сирийская правительственная армия. В США опасаются, что противники Асада могут оказать там военным сопротивление, в связи с чем сирийские власти отдадут приказ о применении в Идлибе химического оружия. Поэтому, как выяснил 1 сентября CNN, американские разведчики уже подготовили список целей в Сирии, по которым США в случае применения Асадом химоружия могли бы нанести удар.