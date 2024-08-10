Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область
В приграничный район Курской области прибыли танковые подразделения Вооруженных сил России для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ, заявили в Минобороны.
«Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций», — говорится в сообщении.
О переброске военной техники в Суджанский район Курской области ведомство сообщало накануне.Согласно сообщению ведомства, в составе колонн находились реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КАМАЗ».
С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военнослужащими. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района» и утверждал, что их продвижение остановлено. Мэр Суджи Виталий Слащев заявил, что город не перешел под контроль Украины.
В Курской области действует режим ЧС федерального характера. В ночь на 10 августа там объявили о проведении контртеррористической операции. В НАК заявили о наличии «жертв среди мирного населения, разрушений жилых домов и иных гражданских объектов».
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