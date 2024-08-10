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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Суджи заявил, что город «наш»

Сюжет
Военная операция на Украине

Город Суджа в Курской области не переходил под контроль украинских военных, заявил «РИА Новости» глава города Виталий Слащев.

«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — сказал он.

Накануне утром он сообщил, что обстановка в городе «нормальная», эвакуация «потихоньку ведется».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои на приграничных территориях региона идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Глава Генштаба Валерий Герасимов на следующий день докладывал, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки ВСУ «захват участка территории Суджанского района».

8 августа министерство отчиталось, что продвижение украинских войск в Суджанском и Кореневском районах не допущено. В области объявлен режим ЧС федерального характера.

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