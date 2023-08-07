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Мятежники в Нигере обвинили две страны Африки в подготовке интервенции

ANP: мятежники в Нигере обвинили две страны Африки в подготовке военной интервенции
Нигерские мятежники предупредили, что будут рассматривать любое государство, с территории которого будут действовать интервенты, как соучастника войны
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Национальный совет по защите Отечества (CNSP) Нигера объявил о предварительном развертывании двумя странами Центральной Африки войск против этого государства, пишет агентство ANP.

«Любое государство, с территории которого будут направлены военные действия против Нигера, будет рассматриваться как соучастник войны», — предупредили в CNSP.

До этого, 6 августа, Нигер объявил о закрытии своего воздушного пространства из-за угрозы интервенции.

Страны ЭКОВАС дали повстанцам неделю, чтобы они вернули власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму. В противном случае они пообещали принять «все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка» в республике. Не исключается и «применение силы». 6 августа отпущенная неделя истекла.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств.

Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Нигерские военные, захватившие власть, в свою очередь, попросили о помощи российскую частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», сообщало Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного военного чиновника с Запада, а также журналиста, старшего научного сотрудника нью-йоркского Центра Суфан, занимающегося аналитикой во внешнеполитических вопросах, Васима Насра.

4 августа главы оборонных ведомств стран Западной Африки согласовали план интервенции. Однако, как писала газета The Wall Street Journal (WSJ), страны Экономического сообщества западноафриканских государств отложили этот шаг из-за нехватки времени для подготовки вмешательства.

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В Кремле усомнились в том, что «вмешательство каких-то внерегиональных сил способно изменить ситуацию к лучшему». Российская сторона внимательно следит за ситуацией в Нигере и выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней».

Москва считает происходящее в Нигере внутренним делом этой страны и не вмешивается. «Мы не считаем, что вмешательство в дела Нигера сейчас может чем-то помочь, наоборот, оно может оказаться контрпродуктивным», — говорил посол по особым поручениям российского МИДа, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
Нигер интервенция ЭКОВАС
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