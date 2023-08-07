Минобороны сообщило о захвате 7 опорных пунктов ВСУ в Харьковской области

Российские военные захватили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан в Харьковской области. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Он отметил, что на купянском направлении штурмовые группы «овладели» также девятью наблюдательными постами. По словам Зыбинского, в ходе боевых действий украинские военные провели четыре контратаки, но они все были отражены. «Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», — рассказал военный. Он отметил, что два военнослужащих были взяты в плен.

Авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми бомбами по пунктам дислокации бригад ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. По его словам, летчики использовали боеприпасы УМПК-500 и УМПК-250 в районе населенного пункта Дылеевка.

Помимо этого, военнослужащие уничтожили две самоходные артиллерийские установки Krab с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».

6 августа Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по авиабазам рядом с городами Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области. Цель удара была достигнута, «все назначенные объекты поражены». Также удар был нанесен по ангарам с украинской авиационной техникой на аэродроме Запорожье.