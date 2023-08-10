Минобороны: войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Минобороны сообщило об улучшении положения на купянском направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские подразделения улучшили положение своих передовых позиций на купянском направлении, сообщили в Минобороны.

«Штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

За сутки было отражено семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области, сообщили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что Украина потеряла более 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Накануне ведомство также сообщило в сводке, что российские военные продолжают наступать на купянском направлении.



Украинские власти в тот же день призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться, исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич попросил их покинуть свои дома.



Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что из 53 населенных пунктов Купянского района, которые расположены вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей.

Предварительно мера затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях Украины.