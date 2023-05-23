Костин подтвердил интерес ВТБ к покупке доли в «Яндексе»

Глава ВТБ Костин подтвердил интерес банка к покупке доли в «Яндексе» в составе консорциума

Костин предполагает, что вопрос о покупке доли в «Яндексе» может быть решен до конца 2023 года. Сейчас контрольный пакет принадлежит семейному трасту сооснователя компании и сотрудникам. В доле заинтересованы Потанин и Алекперов

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Андрей Костин подтвердил, что ВТБ заинтересован покупкой доли в «Яндексе» как участник «большого» консорциума инвесторов, сообщил «Интерфакс». Доля «еще будет обсуждаться», добавил банкир.

На вопрос о том, может ли быть решен вопрос о покупке доли до конца года, Костин ответил: «Я думаю, что конечно».

Головная структура для группы «Яндекс», нидерландская Yandex N.V., сейчас разделена между семейным трастом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%), остальными сотрудниками компании (3,2%), прочие 87,6% находятся в свободном обращении. Вместе с тем семейный траст Воложа — ключевой владелец голосующих акций (45,1%), а также члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%).

В прошлом ноябре источники РБК сообщали о согласовании главой счетной палаты Алексеем Кудриным с президентом Владимиром Путиным схемы раздела «Яндекса». Она предполагала утрату Воложем контроля над российской частью бизнеса в обмен на получение прав на интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных и других технологий. Долю в компании могут получить сторонние инвесторы, среди которых совладелец группы ПИК Сергей Гордеев и владелец «Интерроса» Владимир Потанин.

По данным Bloomberg, Потанин и миллиардер Вагит Алекперов предложили выкупить контрольный пакет «Яндекса». Правление материнской компании Yandex N.V. обсудит это предложение на этой неделе. «Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента «Яндекса» в лице специально созданного фонда», — сообщил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации. Собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждения сделки, сообщил, что во время переговоров с инвесторами озвучивалась стоимость компании в $7 млрд.

О том, что банк ВТБ входит в число потенциальных новых акционеров «Яндекса», ранее сообщил The Bell (Минюст признал издание СМИ-иноагентом).