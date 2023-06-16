Глава ВТБ предложил торпедировать сделку с «Яндексом»

Костин считает, что предложенные условия продажи доли в российском бизнесе компании несправедливы — актив можно передать под управление по схеме Fortum. Расчеты с инвесторами из США могут быть заморожены на время пока не кончатся

Андрей Костин (Фото: Евгений Реутов / Росконгресс)

Обсуждавшиеся условия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» несправедливы, ее нужно торпедировать, заявил РБК президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, предложив провести ее по схеме передачи под управление по аналогии с российским бизнесом финского энергетического концерна Fortum.

Рассматривать покупку за полную, близкую к рыночной, стоимость в сложившихся условиях он считает неправильным. «Я считаю, что сделка плохая и ее надо торпедировать», — подчеркнул он.

По мнению Костина, передача бизнеса «Яндекса» не обязательно может быть проведена в адрес Росимущества. «Есть хорошие команды профессионалов, например, в Ростелекоме», говорит он.

Передача бизнеса «Яндекса» под управление должна проходить «по честному», говорит Костин. По его мнению, расчеты могут быть заморожены, «если они (власти США — ред) не примут закон о том, что они эти деньги направят на Украину». «У нас в Америке заморожены сотни миллионов долларов. Почему, что мы сделали такого? Наши инвесторы не получают сегодня ничего по бумагам, которые они купили на Западе. Почему западные инвесторы должны получать с нас сполна? Закончатся санкции, и все друг другу вернем. Они вернут все нам, если не будут из этих денег финансировать Украину, а мы им», заключил он, объяснив свое предложение «чувством справедливости».

По его словам, обсуждавшаяся в ходе переговоров цена российского бизнеса «Яндекса» близка к рыночной. «Почему американские инвесторы должны получить все, когда российские инвесторы (на Западе) не могут получить ничего? Почему мы должны выкупать?», — отметил Костин. «Есть компании, например, McDonald’s, которые привели в Россию технологии, создали know how. А американские инвесторы «Яндекса» вообще на самом деле в свое время недорого купили то, что было создано руками российских талантливых людей. Потом их же поместили под санкции и обобрали. И вдруг мы им платим. Чем больше я об этом думаю, тем больше я возмущен».

По словам Костина, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож не смог бы получить выплаты в рамках продажи актива. «Он сам находится под американскими санкциями. Поэтому мы платили бы в основном американским инвесторам. Я очень позитивно отношусь к Аркадию (Воложу — ред.). Он сам вправе решать, но я считаю, что ему самому зря отсюда уходить. Так как с ним поступил Запад… Он везде санкционное лицо. Ему будет сложновато реинкарнироваться там. Он хочет заниматься другими проектами, может быть ему надо дать такую возможность, как человеку, который это создал», заключил глава ВТБ.