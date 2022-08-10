Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму возросло до 13

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Немецкая E.ON снизила оценку инвестиций в «Северный поток» на €700 млн Бизнес, 09:49
Почему руководители допускают банальные ошибки в принятии решений Pro, 09:49
Bloomberg узнал о плане Лондона по экономии энергии с отключениями света Политика, 09:43
Черчесов назвал игроков «Ференцвароша» лучшими в мире после вылета из ЛЧ Спорт, 09:41
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 09:40
Андрей Назаров ответил на критику болельщиков «Авангарда» Спорт, 09:30
Что такое токсичная продуктивность и как ее побороть Pro, 09:18
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 09:17
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Китай не исключил сценария захвата Тайваня силой Политика, 09:15
В Японии сменили бóльшую часть правительства Политика, 09:12
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму возросло до 13 Политика, 09:07
Биатлонистки сборной России обвинили «Аэрофлот» в порче инвентаря Спорт, 09:03
Больше 50% стартапов из России заявили о желании иметь бизнес в СНГ и ЕС Технологии и медиа, 09:00
Экспорт из Китая может сократиться. Что будет с экономикой КНР и юанем Pro, 08:53
Военная операция на Украине ,  

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму возросло до 13

Минздрав Крыма: число пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме выросло до 13
Количество пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме Новофедоровки в Крыму выросло до 13 человек. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем. В Крыму до 24 августа продлили высокий уровень опасности
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Количество пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме Саки под поселком Новофедоровка в Сакском районе Крыма увеличилось до 13 человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

В Сакской районной больнице медицинскую помощь оказали десяти пострадавшим, в том числе двум детям, все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент остался в стационаре.

Еще два человека накануне самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу скорой помощи в Симферополе, после оказания необходимой помощи отправлены на дом. Последний раз сообщалось о девяти пострадавших.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму. Что известно
Политика
Фото:Макс Ветров / РИА Новости

Днем 9 августа рядом с поселком Новофедоровка в районе курорта Саки, где расположен военный аэродром, произошла серия взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка. Минобороны объяснило произошедшее детонацией авиационных боеприпасов. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве, причиной взрывов боеприпасов считают нарушение правил пожарной безопасности.

В результате взрывов погиб один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что в районе Новофедоровки усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км от объекта. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг введение чрезвычайного положения на полуострове, при этом высокий уровень террористической опасности в регионе продлили до 24 августа.

Фото:Yandex.Maps Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK

Жительница Сак сообщила РБК, что было слышно семь «очень сильных взрывов», эвакуация проводилась только с территории предприятия. По словам еще одной жительницы города Саки Светланы, она «очень отчетливо» ощутила не менее 15 взрывов. Очевидцы рассказывали, что взрывной волной в некоторых зданиях выбило окна. «В один из взрывов даже качнуло дом — девятиэтажку», — уточнила РБК местная жительница.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Екатерина Костина Екатерина Костина
Крым Минздрав пострадавшие ЧП новости взрыв
Материалы по теме
Ростуризм сообщил о спокойной обстановке на курортах Крыма после взрывов
Общество
Взрывы на военном аэродроме в Крыму. Что известно
Политика
Стала известна возможная причина взрывов боеприпасов на аэродроме в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter