Минздрав Крыма: число пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме выросло до 13

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму возросло до 13

Количество пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме Новофедоровки в Крыму выросло до 13 человек. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем. В Крыму до 24 августа продлили высокий уровень опасности

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Количество пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме Саки под поселком Новофедоровка в Сакском районе Крыма увеличилось до 13 человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

В Сакской районной больнице медицинскую помощь оказали десяти пострадавшим, в том числе двум детям, все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент остался в стационаре.

Еще два человека накануне самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу скорой помощи в Симферополе, после оказания необходимой помощи отправлены на дом. Последний раз сообщалось о девяти пострадавших.

Днем 9 августа рядом с поселком Новофедоровка в районе курорта Саки, где расположен военный аэродром, произошла серия взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка. Минобороны объяснило произошедшее детонацией авиационных боеприпасов. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве, причиной взрывов боеприпасов считают нарушение правил пожарной безопасности.

В результате взрывов погиб один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что в районе Новофедоровки усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км от объекта. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг введение чрезвычайного положения на полуострове, при этом высокий уровень террористической опасности в регионе продлили до 24 августа.

Жительница Сак сообщила РБК, что было слышно семь «очень сильных взрывов», эвакуация проводилась только с территории предприятия. По словам еще одной жительницы города Саки Светланы, она «очень отчетливо» ощутила не менее 15 взрывов. Очевидцы рассказывали, что взрывной волной в некоторых зданиях выбило окна. «В один из взрывов даже качнуло дом — девятиэтажку», — уточнила РБК местная жительница.