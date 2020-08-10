Столкновения протестующих с силовиками в Белоруссии. Видео

Стычки сотрудников ОМОН и участников акций протеста прошли в Минске и других городах страны. Для разгона протестующих использовались светошумовые гранаты и водометы, СМИ также сообщали о применении слезоточивого газа

На видео, снятых очевидцами во время протестов в Белоруссии, видны столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В частности, на одном из видео запечатлен момент остановки автозака, из которого выбежали милиционеры и начали задерживать находившихся на тротуаре людей. На другом видео колонна людей идет маршем по городу, скандируя: «Живи, Беларусь!».

Протесты начались вечером 9 августа, после окончания основного этапа выборов президента страны. По данным национального экзитпола лидирует действующий президент страны Александр Лукашенко.