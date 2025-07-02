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Переговоры в Стамбуле ,  
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Bloomberg узнал, о чем Макрон предупредил Зеленского после звонка Путину

Bloomberg: Макрон предупредил Зеленского, что условия Путина не изменились
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Требования России относительно урегулирования конфликта на Украине остались неизменны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

Макрон позвонил Зеленскому после первого за последние три года общения по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Франции сказал Зеленскому, что позиция Владимира Путина по урегулированию кризиса на Украине не изменилась», — сообщили агентству источники, знакомые с вопросом.

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Российский лидер «по-прежнему выступает против прекращения огня», предупредил Макрон Зеленского. Французский президент позвонил ему после разговора с Путиным 1 июля, в ходе которого они обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе конфронтацию Ирана и Израиля и иранскую ядерную программу.

Путин подтвердил, что урегулирование ситуации на Украине должно «предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

По данным Елисейского дворца, лидеры разговаривали более двух часов. Макрон «подчеркнул непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины», а также призвал к прекращению огня и началу переговоров.

Предыдущий телефонный разговор президентов Франции и России состоялся в сентябре 2022 года. В марте французский лидер отмечал, что может позвонить российскому коллеге, если Париж, Киев и союзники в ЕС сочтут, что для этого настал подходящий момент.

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Полина Минаева
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин Франция Украина Россия переговоры
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