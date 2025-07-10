МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре

Рубио и Лавров обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также другие международные проблемы. Они отметили важность нормализации работы дипмиссий и договорились продолжить контакты ведомств

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Глава российского МИДа Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем, заявили в ведомстве.

Там сообщили, что в развитие договоренностей президентов России и США, в том числе достигнутых по итогам последнего телефонного разговора 3 июля, министр и глава Госдепартамента провели «обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире».

«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — сказано в заявлении на сайте МИДа.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск «мирных развязок конфликтных ситуаций», восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран. Последнему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения, отмечается в заявлении МИДа.

Кроме того, Рубио и Лавров отметили важность дальнейшей работы по нормализации деятельности дипмиссий в государствах друг друга.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» по линии МИДа и Госдепартамента «по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов» будет продолжен.

Это вторая личная встреча Рубио и Лаврова, первая состоялась в середине февраля в Эр-Рияде, когда Россия и США возобновили двухсторонние контакты после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации.

Переговоры Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре продолжались порядка 50 минут.