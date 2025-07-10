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Переговоры России и США ,  
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МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре

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Переговоры России и США
Рубио и Лавров обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также другие международные проблемы. Они отметили важность нормализации работы дипмиссий и договорились продолжить контакты ведомств

МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре
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Глава российского МИДа Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем, заявили в ведомстве.

Там сообщили, что в развитие договоренностей президентов России и США, в том числе достигнутых по итогам последнего телефонного разговора 3 июля, министр и глава Госдепартамента провели «обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире».

«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — сказано в заявлении на сайте МИДа.

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Стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск «мирных развязок конфликтных ситуаций», восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран. Последнему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения, отмечается в заявлении МИДа.

Кроме того, Рубио и Лавров отметили важность дальнейшей работы по нормализации деятельности дипмиссий в государствах друг друга.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» по линии МИДа и Госдепартамента «по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов» будет продолжен.

Это вторая личная встреча Рубио и Лаврова, первая состоялась в середине февраля в Эр-Рияде, когда Россия и США возобновили двухсторонние контакты после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации.

Переговоры Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре продолжались порядка 50 минут.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Лавров Марко Рубио переговоры АСЕАН Иран
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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