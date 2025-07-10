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Инфографика РБК ,  
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Какие российские аэропорты остаются закрытыми с февраля 2022 года. Карта

Опубликована карта российских аэропортов, остающихся закрытыми с 2022 года
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Инфографика РБК
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Военная операция на Украине
Аэропорт Геленджика возобновляет работу, на следующей неделе он примет первый рейс. Какие российские аэропорты остаются закрытыми с февраля 2022 года — на карте РБК
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

24 февраля 2022 года Росавиация объявила о приставке работы 11 аэропортов на юге и в центральной части России. Оказались закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Изначально меры ввели до 2 марта, но позднее многократно продлевали (после 49-го уведомления о продлении запрета на полеты Росавиация прекратила их публикацию). РЖД ввели дополнительные поезда в города, оставшиеся без авиасообщения.

Как открывали аэропорты

В середине декабря 2023 года тестовый рейс принял аэропорт Краснодара. Полет из Минеральных Вод выполнили без пассажиров для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб, уточнили в Росавиации. Воздушную гавань не открыли. Регион регулярно подвергается атакам беспилотников.

В начале мая 2024 года Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в аэропорт Элисты. Он работает ежедневно с 9:00 до 19:00 мск.

Открытие полетов в Геленджик оценили как двукратный рост числа туристов
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

9 июля 2025 года Минтранс объявил об открытии аэропорта Геленджика. Росавиация уточнила, что воздушная гавань сможет принимать и отправлять рейсы уже с четверга, 10 июля, полеты будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск. «Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик с 18 июля.

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Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая
Геленджик аэропорты юг России Элиста Росавиация
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