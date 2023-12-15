Самолет «Азимута» совершил тестовый рейс в закрытый аэропорт Краснодара

Первый тестовый рейс «Азимута» из Минвод в Краснодар совершил посадку в аэропорту Кубани. Аэропорт готовится к открытию для коммерческих рейсов

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Краснодарский аэропорт принял первый тестовый рейс спустя почти два года, сообщила Росавиация.

«Международный аэропорт Краснодар в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод», — сообщила пресс-служба Росавиации.

Представитель «Аэродинамики» (оператор аэропорта) подтвердил РБК посадку тестового борта: он сел штатно в 13:57.

Рейс выполнялся без пассажиров для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб, уточнили в Росавиации. «Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — приводятся в сообщении агентства слова его руководителя Дмитрия Ядрова.

В ведомстве также отметили, что в период ограничения полетов воздушная гавань Краснодара не останавливает свою деятельность: вся инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии. За время простоя была обновлена навигация для маломобильных пассажиров, вывески и разметка на парковках, также ведется работа по обновлению навигации в аэровокзале. На поддержку аэропорта во время его временного закрытия правительство выделило субсидии в размере 1,54 млрд руб.

Аэропорт Краснодара, как и еще десять аэропортов центральной и южной части России, закрыт по соображениям безопасности после начала военной операции (с февраля 2022 года). Остаются закрытыми также аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка. В районе черноморского побережья России единственным работающим аэропортом сейчас является аэропорт Сочи.

В ноябре три источника РБК в авиаотрасли сообщали, что власти рассматривают открытие Краснодара и Элисты. 13 декабря власти Кубани подтвердили возможное возобновление полетов в Краснодар и сообщили о запланированных на 15 декабря тестовых рейсах в аэропорт. Их выполняет авиакомпания «Азимут» на самолетах Superjet-100.

Обратный тестовый рейс в Минводы ожидается в 15:15, согласно онлайн-табло на сайте перевозчика.

Как утверждает источник РБК, близкий к авиавластям, с военными согласована дата открытия аэропорта Краснодара для регулярных рейсов 25 декабря. В Росавиации и Минтрансе отказались от комментариев на этот счет. Об этой дате сообщал и источник «Известий». Он добавлял, что поначалу авиагавань будет работать не более 14 часов в сутки и только в дневное время. Пропускную способность ограничат пятью взлет-посадками в час и 70 — в день. О своих планах возобновить полеты в Краснодар уже заявили «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и S7 Airlines.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн человек.