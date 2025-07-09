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Военная операция на Украине ,  
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Росавиация сообщила, когда появятся билеты в Геленджик

Росавиация: билеты в Геленджик поступят в продажу после выпуска извещения
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик / Росавиация

Приобрести билеты на внутренние авиарейсы с посадкой в Геленджике можно будет «после выпуска извещения», сообщила пресс-служба Росавиации.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, отметили в ведомстве.

О готовности аэропорта Геленджика возобновить прием и отправку рейсов также сообщает Минтранс.

«Известия» со ссылкой на источник, близкий к министерству, уточняет, что полеты возобновят с 18 июля. Они будут выполняться только в светлое время суток.

Минтранс рассказал об открытии аэропорта Геленджика
Экономика

Новый аэровокзал в Геленжике был построен в 2021 году, он позволил вдвое увеличить пропускную способность воздушной гавани. В январе 2024 года был введен в строй аэродромный радиолокационный комплекс, который повысит качество контроля за полетами воздушных судов в районе аэродрома и при заходе на посадку. Обновление инфраструктуры аэропорта обещают завершить к концу 2025 года.

Аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вместе с ним из соображений безопасности были закрыты еще десять аэропортов в центре и на юге России — в Анапе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Белгороде, Брянске, Курске, Липецке, Воронеже и Элисте. Последний открыли для полетов в мае 2024 года.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Минтранс Росавиация Геленджик аэропорты
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