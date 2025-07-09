Росавиация сообщила, когда появятся билеты в Геленджик
Приобрести билеты на внутренние авиарейсы с посадкой в Геленджике можно будет «после выпуска извещения», сообщила пресс-служба Росавиации.
«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, отметили в ведомстве.
О готовности аэропорта Геленджика возобновить прием и отправку рейсов также сообщает Минтранс.
«Известия» со ссылкой на источник, близкий к министерству, уточняет, что полеты возобновят с 18 июля. Они будут выполняться только в светлое время суток.
Новый аэровокзал в Геленжике был построен в 2021 году, он позволил вдвое увеличить пропускную способность воздушной гавани. В январе 2024 года был введен в строй аэродромный радиолокационный комплекс, который повысит качество контроля за полетами воздушных судов в районе аэродрома и при заходе на посадку. Обновление инфраструктуры аэропорта обещают завершить к концу 2025 года.
Аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вместе с ним из соображений безопасности были закрыты еще десять аэропортов в центре и на юге России — в Анапе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Белгороде, Брянске, Курске, Липецке, Воронеже и Элисте. Последний открыли для полетов в мае 2024 года.
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