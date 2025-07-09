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Открытие полетов в Геленджик оценили как двукратный рост числа туристов

РСТ: открытие Геленджика увеличит турпоток на Кубань в 1,5–2 раза
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Количество туристов, решивших отдохнуть в Краснодарском крае, может увеличиться в полтора-два раза после открытия аэропорта в Геленджике, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Кроме этого, специалисты прогнозируют дальнейшее плавное перераспределение пассажиропотока, которое существенно снизит нагрузку с аэропорта Сочи. На данным момент официальной точной даты открытия аэропорта нет.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин рассказал РБК, что после открытия воздушной гавани количество бронирований во второй половине лета и в сентябре может увеличиться примерно на 35–45%. При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в два-три раза.

«Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание. Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям», — сказал Брагин.

Свой прогноз опубликовала также Ассоциация туроператоров (АТОР). Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что до конца 2025 года аэропорт Геленджика может принять до 120–160 тыс. туристов.

Как сообщили ассоциации в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН, открытие воздушной гавани увеличит число бронирований в полтора-два раза, но только при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне цен в Сочи или ниже.

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Экономика

Аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года. Спустя более трех лет, 9 июля 2025 года, Минтранс сообщил, что аэропорт Геленджика готовится возобновить свою работу. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, уточнил, что полеты возобновят с 18 июля, они будут выполняться только в светлое время суток.

Всего в 2022 году после начала военной операции на Украине были закрыты 11 аэропортов юга России по соображениям безопасности. Помимо Геленджика это аэропорты Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, в мае 2024 года.

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Теги
Полина Харчевникова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Краснодарский край Геленджик турпоток аэропорты
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