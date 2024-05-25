Столтенберг не поддержал идею сбивать ракеты над Украиной силами НАТО

Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут сбивать ракеты над Украиной

Страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем ПВО, заявил в интервью The Economist генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы проводим обучение, мы обеспечиваем Украину оружием, боеприпасами, но мы не будем напрямую участвовать в боевых действиях», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал страны Запада участвовать в защите воздушного пространства страны по примеру того, как США и Великобритания сбивали ракеты во время атаки Ирана на Израиль в апреле. В США ответили, что эти конфликты разные, поэтому Вашингтон не будет участвовать в конфликте на Украине «в боевой роли».

Украинские власти неоднократно заявляли о нехватке систем ПВО и снарядов к ним. Зеленский в конце марта заявил, что военным необходимы по меньшей мере пять американских ЗРК Patriot. По его словам, ЗРК «разблокируют небо» и смогут защитить украинскую промышленность. Спустя месяц Зеленский увеличил требование до семи систем.

Российские власти осуждают помощь западных стран Украине, в том числе военную. Минобороны страны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.