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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг не поддержал идею сбивать ракеты над Украиной силами НАТО

Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут сбивать ракеты над Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем ПВО, заявил в интервью The Economist генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы проводим обучение, мы обеспечиваем Украину оружием, боеприпасами, но мы не будем напрямую участвовать в боевых действиях», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал страны Запада участвовать в защите воздушного пространства страны по примеру того, как США и Великобритания сбивали ракеты во время атаки Ирана на Израиль в апреле. В США ответили, что эти конфликты разные, поэтому Вашингтон не будет участвовать в конфликте на Украине «в боевой роли».

Зеленский призвал страны Запада защитить Украину так же, как Израиль
Политика
Владимир Зеленский

Украинские власти неоднократно заявляли о нехватке систем ПВО и снарядов к ним. Зеленский в конце марта заявил, что военным необходимы по меньшей мере пять американских ЗРК Patriot. По его словам, ЗРК «разблокируют небо» и смогут защитить украинскую промышленность. Спустя месяц Зеленский увеличил требование до семи систем.

Российские власти осуждают помощь западных стран Украине, в том числе военную. Минобороны страны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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