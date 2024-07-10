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Военная операция на Украине ,  
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«УП» узнала об идее Зеленского уволить премьера из-за отсутствия «драйва»

Сюжет
Военная операция на Украине
Шмыгаль потерял эмоциональную связь с Зеленским, а его правительство перестало нести «положительные новости» о внутренней политике, говорят источники «Украинской правды»
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Павел Гончар / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку действующего премьера страны Дениса Шмыгаля, пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

По словам собеседников УП, глава государства склонен назначать на высокие государственные должности людей, которые «драйвят» и имеют с ним эмоциональную связь. Как правило, если она пропадает, чиновник теряет должность, пишет издание. Источники «Украинской правды» заявили, что Шмыгаль близок к такому сценарию.

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Другими причинами для возможной отставки главы кабмина могут стать негативные тенденции во внутренней политике и отсутствие «положительных новостей» от правительства, пишет газета. К внутренним проблемам издание отнесло трудности в энергетической сфере, возможность дефолта и иные сложности в экономике.

Кроме того, по словам источников, вероятность отставки правительства повышается ввиду напряженности между украинским руководством и западными союзниками, которые «постоянно что-то хотят и требуют».

«Мы «увольняли» премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот кабмин еще не был», — сказал «Украинской правде» источник из команды украинского президента.

Шмыгаль занимает должность премьер-министра Украины с марта 2020 года, его правительство существует дольше других, когда-либо сформированных в современной истории страны.

Разговоры об отставке премьера начались в офисе украинского президента еще летом 2022 года, сообщала «Украинская правда». Собеседники из команды Зеленского отмечали неэффективность отдельных правительственных структур и нецелесообразность их существования в условиях военного положения.

Тогда же в офисе главы государства упрекнули Шмыгаля в отсутствии «прорывных» инициатив, способных трансформировать страну и улучшить ее положение в конфликте, писало издание.

О том, что Зеленский «устал» от Шмыгаля, издание сообщало несколько дней назад, 4 июля, со ссылкой на окружение главы государства.

На Украине уже в следующем месяце может произойти дефолт, так как 1 августа истекает договор с ее кредиторами по мораторию на выплаты им. Мораторий действует с 2022-го. К началу июля Киев так и не смог заключить сделку. Если за месяц соглашение не будет достигнуто, Украина не сможет погасить обязательства, писали The Economist и The Wall Street Journal.

В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации. Среди них — ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. The Financial Times писала со ссылкой на официальных лиц, что к началу июня Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Украина отставка премьера отставка правительства
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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