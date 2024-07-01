Economist предупредил о дефолте на Украине без сделки с кредиторами

Украина пыталась договориться с кредиторами о реструктуризации долга, но достичь соглашения не удалось. Если за этот месяц сделка так и не будет заключена, то истечет мораторий на выплаты по еврооблигациям, их Киев не погасит

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На Украине уже в следующем месяце может произойти дефолт, так как 1 августа истекает договор с ее кредиторами по мораторию на выплаты им, пишет The Economist. Мораторий действует с 2022-го.

В июне Киев предложил частным компаниям — держателям 20% еврооблигаций провести реструктуризацию долга (его общий размер — $20 млрд) путем понижения стоимости на 60%. Кредиторы предложение отклонили и выступили со встречным — о понижении стоимости облигаций на 22%. Стороны выражали готовность продолжить переговоры.

«В отсутствие сделки у Украины есть два варианта. Первый — договориться о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с государствами-кредиторами, которые воздержатся от [требования] платежей до 2027 года. Другой — это дефолт. Это может показаться радикальным, но на самом деле разница между сценариями невелика. В любом случае платежи с Украины не возобновятся», — сказано в публикации Economist.

В мае о дефолте через три месяца на Украине предупреждала и газета The Wall Street Journal. Тогда стало известно, что группа держателей облигаций (тех самых 20%) намерена надавить на Киев, чтобы снова получать проценты уже в 2025 году. В числе этих компаний были BlackRock и Pimco. Кредиторы приняли такое решение на фоне выделения американской помощи Украине на $60 млрд, однако Economist отмечает, что наличными правительство страны получит только $8 млрд. Большая часть средств поступает от Запада в виде военной помощи.

Президент Владимир Путин в прошлом году отмечал, что экономика Украины не может существовать «без внешней подпитки». «Смотрите, там все сбалансировано в целом — внешне, и бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более или менее выравнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний», — пояснял он.