 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Economist предупредил о дефолте на Украине без сделки с кредиторами

Economist: в августе Украине грозит дефолт, если не будет сделки с кредиторами
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина пыталась договориться с кредиторами о реструктуризации долга, но достичь соглашения не удалось. Если за этот месяц сделка так и не будет заключена, то истечет мораторий на выплаты по еврооблигациям, их Киев не погасит
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

На Украине уже в следующем месяце может произойти дефолт, так как 1 августа истекает договор с ее кредиторами по мораторию на выплаты им, пишет The Economist. Мораторий действует с 2022-го.

В июне Киев предложил частным компаниям — держателям 20% еврооблигаций провести реструктуризацию долга (его общий размер — $20 млрд) путем понижения стоимости на 60%. Кредиторы предложение отклонили и выступили со встречным — о понижении стоимости облигаций на 22%. Стороны выражали готовность продолжить переговоры.

«В отсутствие сделки у Украины есть два варианта. Первый — договориться о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с государствами-кредиторами, которые воздержатся от [требования] платежей до 2027 года. Другой — это дефолт. Это может показаться радикальным, но на самом деле разница между сценариями невелика. В любом случае платежи с Украины не возобновятся», — сказано в публикации Economist.

Кредиторы отказали Украине в списании $20 млрд долга
Экономика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

В мае о дефолте через три месяца на Украине предупреждала и газета The Wall Street Journal. Тогда стало известно, что группа держателей облигаций (тех самых 20%) намерена надавить на Киев, чтобы снова получать проценты уже в 2025 году. В числе этих компаний были BlackRock и Pimco. Кредиторы приняли такое решение на фоне выделения американской помощи Украине на $60 млрд, однако Economist отмечает, что наличными правительство страны получит только $8 млрд. Большая часть средств поступает от Запада в виде военной помощи.

Президент Владимир Путин в прошлом году отмечал, что экономика Украины не может существовать «без внешней подпитки». «Смотрите, там все сбалансировано в целом — внешне, и бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более или менее выравнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний», — пояснял он.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина дефолт еврооблигации
Материалы по теме
Кредиторы отказали Украине в списании $20 млрд долга
Экономика
Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года
Экономика
Кредиторы потребуют с Украины выплат по госдолгу впервые с 2022 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
В Севастополе ввели особый сигнал об угрозе удара баллистических ракет Политика, 18:34
Суд пересмотрел решение по уголовному иммунитету Трампа Политика, 18:30
Иван Обляков назвал лучших футболистов на Евро-2024 Спорт, 18:22
Тренера молодежной сборной по борьбе задержали по делу о терроризме Политика, 18:21
В Волгограде водитель перевозил пассажиров на крыше автомобиля. Видео Общество, 18:13
«Спартак» объявил о завершении контракта с Квинси Промесом Спорт, 18:11
Франция и Португалия — фавориты матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 18:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
UniCredit попросил у европейского суда разъяснений по поводу ЕЦБ и России Финансы, 18:02
Чалов предрек серию пенальти в матче Франция — Бельгия на Евро Спорт, 18:00
В Польше при пожаре на свалке пострадали несколько человек Общество, 17:59
NASDAQ уведомила QIWI о делистинге акций компании с биржи Инвестиции, 17:58
Американский центр исследований CSIS стал нежелательной организацией Политика, 17:52
Акинфеев предсказал борьбу европейских клубов за вратаря сборной Грузии Спорт, 17:45
Иван Обляков назвал фаворита в матче Франция — Бельгия в 1/8 финала Евро Спорт, 17:36